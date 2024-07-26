Fenerbahçe Umut Nayir ayrılığını resmen açıkladı
Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: tgrthaber.com
26 Temmuz 2024 21:54 - Güncelleme : 26 Temmuz 2024 21:57
Eyüpspor'dan Fenerbahçe kadrasuna katılan ve daha sonra Pendikspor'a kiralanan Umut Nayir, Fenerbahçe ile yollarını ayırdı. Sarı-lacivertli kubünün resmi hesabından yapılan açıklamada Nayir'in Konyaspor'a transfer olduğu belirtildi.
Fenerbahçe, tecrübeli golcü Umut Nayir'in Tümosan Konyaspor'a transfer olduğunu açıkladı.
Sarı lacivertlilerin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularımızdan Umut Nayir Konyaspor’a transfer olmuştur. Umut’a bugüne kadar verdiği emekler için teşekkür ediyor, kariyerinde başarılar diliyoruz." ifadelerini kullandı.
Konyaspor, Umut Nayir ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını ve oyuncunun 22 numaralı formayı giyeceğini duyurdu.
Kaynak: tgrthaber.com