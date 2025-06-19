Fenerbahçe yalanladı!

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, Futbol Direktörü Devin Özek’in ekibinde çalışmak üzere bir yardımcı önerdiği ve bu doğrultuda bir isimle görüşmelerin başladığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı aktarıldı.

Fenerbahçe Kulübü, futbol direktörlüğü görevine getirilen Devin Özek’in yardımcı istediği yönündeki iddialara ilişkin bir açıklama yayımladı. Açıklamada, iddiaların gerçeği yansıtmadığı aktarıldı.

"BU YÖNDE HERHANGİ BİR PLANLAMA YOK"

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Futbol Direktörümüz Devin Özek’in ekibinde çalışmak üzere bir yardımcı önerdiği ve bu doğrultuda bir isimle görüşmelerin başladığı yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Kulübümüzün bu yönde herhangi bir planlaması veya tasarrufu bulunmamaktadır"