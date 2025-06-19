Xabi Alonso'dan Arda Güler'e yeni görev!

ABD'nin Florida kentinde; 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası H Grubu'nda Real Madrid ile Al Hilal, karşı karşıya geldi. İki takımın nefes kesen micadesi 1-1 sona erdi.

90+2'DE PENALTI KAÇTI

Real Madrid'in golü 34. dakikada Gonzalo Garcia'dan gelirken Al Hilal 41. dakikada Neves'in penaltı golüyle beraberliği yakaladı. Karşılaşmada başka gol olmayınca taraflar sahadan 1 puanla ayrıldı. Öte yandan Real Madrid'de Valverde, 90+2'de penaltı vuruşundan yararlanamadı.

ARDA İKİNCİ YARIDA OYUNA GİRDİ

Milli futbolcumuz Arda Güler ise ikinci yarıda oyuna dahil oldu. Oyuna girdikten sonra etkili bir performans ortaya koyan Arda Güler'in bir topu direkten döndü.

ARDA GÜLER'E YENİ GÖREV

Eldesmarque'nin yer alan haberde ise Arda Güler ile ilgili dikkat çeken bir değerlendirmeye yer verildi. Xabi Alonso'nın Arda'yı topun serbest bırakılmasına yardımcı olmak için normalden daha merkezi bir alanda, iç orta saha oyuncusu olarak konumlandırmayı seçtiği aktarıldı.

"TONİ KROOS ROLÜNÜ ÜSTLENDİ"

Arda Güler'in oyuna girmesi Real Madrid'e oldukça büyük bir fayda sağladığı aktarılan haberde; "Daha akıcı bir oyun oynamaya başladılar, ceza sahasına daha fazla atak yaptılar ve rakip yarı sahada daha fazla varlık gösterdiler. Bu arada Türk, Toni Kroos rolünü üstlendi, ancak Bono'nun ceza sahasına daha fazla girdi, hatta uzun mesafeli şutlar bile attı" ifadeleri kullanıldı.