Fenerbahçe'de 142 milyon Euro'luk hayal kırıklığı! Konyaspor maçı sonrası ağır fatura ortaya çıktı

Bonservise harcanan 142 milyon Euro, rekor kıran Kerem ve Guendouzi transferleri, 7.5 milyar TL'lik dev bütçe. Fenerbahçe tarihinin en pahalı kadrosunu kurdu ancak sahadaki sonuçlar cüzdanın gerisinde kaldı. İşte Kanarya'yı hüsrana uğratan dev maliyetin perde arkası....

Fenerbahçe, kulüp tarihinin maddi anlamda en görkemli kadrosunu kurduğu 2025-2026 sezonunda saha içinde adeta kabusu yaşıyor. 7.5 milyar TL’yi (142 milyon Euro) bulan bonservis harcamasına rağmen hedeflerinden bir bir uzaklaşan sarı-lacivertlilerde, camianın şampiyonluk umutları da tükenme noktasına geldi.

Fenerbahçe, kulüp tarihinin en maliyetli kadrosunu kurduğu 2025-2026 sezonunda beklentilerin altında kalarak maddi yatırıma rağmen saha içinde hayal kırıklığı yaşadı.
Kulüp, 7.5 milyar TL'yi (142 milyon Euro) bulan bonservis harcamasına rağmen hedeflerinden uzaklaştı ve şampiyonluk umutları azaldı.
Kerem için 22.5 milyon Euro ve Guendouzi için 28 milyon Euro harcanarak Türkiye transfer tarihlerinin rekorları kırıldı, ancak bu yatırım kupalarla geri dönmedi.
Avrupa Ligi'nde Son 16 playoff turunda Nottingham Forest'a elenen Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nda ise çeyrek finalde Konyaspor'a mağlup oldu.
Hücum hattındaki istikrarsızlık ve 22 milyon Euro'ya alınan Sidiki Cherif'in beklentilerin altında kalması başarısızlığın nedenlerinden biri olarak gösterildi.
Kaleci Ederson'un son haftalardaki performansı eleştirilere neden oldu ve %71'lik kurtarış oranıyla ligde 11. sırada yer aldı.
Fenerbahçe, büyük maçlarda 13 puan toplarken Anadolu takımlarına karşı 22 puan bıraktı ve uzatma dakikalarında ligde 10, kupada 3 puan kaybetti.
Ligin bitimine 4 hafta kala lider Galatasaray'ın 4 puan gerisinde olan Fenerbahçe, bu sezon neredeyse hiç liderlik koltuğuna oturamayarak kovalayan taraf oldu.
REKORLAR SAHA İÇİNE YANSIMADI

Sezon başında Kerem için ödenen 22.5 milyon Euro ve ara transferde Guendouzi için harcanan 28 milyon Euro ile Türkiye transfer tarihinin rekorlarını altüst eden yönetim, bu yatırımın karşılığını kupalarla alamadı. Öyle ki, sadece bu iki isme harcanan para bile Süper Lig’deki 15 takımın toplam kadro değerini geride bırakmış durumda. Ancak bu devasa bütçe, başarının anahtarı olmaya yetmedi.

KUPA HEYECANI ÇABUK BİTTİ

Sarı-lacivertliler için sezonun kırılma noktaları Şubat ve Nisan ayları oldu.

Avrupa Ligi: Son 16 playoff turunda Nottingham Forest engeline takılarak Avrupa defterini erken kapattı.

Türkiye Kupası: Nisan ayında Konyaspor karşısında alınan mağlubiyetle çeyrek finalde havlu atıldı.

CHERİF DİKİŞ TUTMADI

Hücum hattındaki istikrarsızlık da başarısızlığın en büyük nedenlerinden biri olarak görülüyor. Takımın 8 golle en skoreri olan En-Nesyri'nin devre arasında gönderilmesi sonrası, 22 milyon Euro'luk zorunlu satın alma opsiyonuyla kadroya dahil edilen Sidiki Cherif, beklentilerin altında ezildi. Fransız forvetin ligdeki 3 gol ve 1 asistlik performansı, taraftarların tepkisini çekmeye devam ediyor.

EDERSON ELEŞTİRİLERİN ODAĞINDA

Kalede Neuer'in ardından Avrupa’nın en çok kazanan ikinci ismi olan (11 milyon Euro) Ederson, son haftalardaki performansıyla hayal kırıklığına sebep oldu. Rizespor maçındaki hatalı çıkışı ve Konyaspor karşısında kalesine gelen iki şutun birinde golü yemesi, Sambacı kaleciyi hedef tahtasına oturttu. %71’lik kurtarış oranıyla ligde ancak 11. sırada yer bulabilen Ederson, "pahalı transferler" eleştirilerinin odağı haline geldi.

OKYANUSU GEÇİP DEREDE BOĞULDU

Fenerbahçe'nin bu sezonki en büyük ironisi ise derbi karnesi oldu. Büyük maçlarda 13 puan toplamayı başaran "Derbi Canavarı", Anadolu takımları karşısında adeta puan saçtı. Kanarya, ligde büyük rakipleri dışındaki takımlara tam 22 puan bıraktı. Ayrıca uzatma dakikalarında ligde 10, kupada 3 puan kaybederek psikolojik olarak da kırılgan bir görüntü çizdi.

ZİRVE YÜZÜ UNUTULDU

Bitime 4 hafta kala lider Galatasaray’ın 4 puan gerisine düşen Fenerbahçe, bu sezon neredeyse hiç liderlik koltuğuna oturamayarak ilginç bir istatistiğe de imza attı. En son 30 Ağustos 2024’te günü birlik liderlik yaşayan sarı-lacivertliler, 24. haftayı zirvede tamamladığı 3 Şubat 2024’ten bu yana şampiyonluk yarışında hep kovalayan taraf oldu.

