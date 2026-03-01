Fenerbahçe'de Antalyaspor maçı öncesinde Domenico Tedesco gelişmesi: Sahada olamayacak!

Fenerbahçe, bu akşam saat 20.00 itibarıyla Antalyaspor'a konuk olacak. Esasen ise sarı lacivertlilerde kritik maç öncesinde, Domenico Tedesco gelişmesi yaşandı. Genç antrenörün, rahatsızlığı sebebiyle takımının başında olamayacağı duyuruldu.

FENERBAHÇE'DEN DOMENICO TEDESCO AÇIKLAMASI

"Teknik Direktörümüz Domenico Tedesco, viral enfeksiyon ve yüksek ateş sebebiyle müşahede altına alınmıştır. Rahatsızlığı sebebiyle bu akşam H. Antalyaspor ile oynayacağımız maçta takımımızın başında yer alamayacaktır. Teknik Direktörümüz Domenico Tedesco’ya geçmiş olsun dileklerimizi sunarız."

