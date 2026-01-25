Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
13°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Fenerbahçe'de Anthony Musaba'dan net tavır: "Biz şampiyon olacağız"

Fenerbahçe ve Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında 1-1 berabere kaldı. Fenerbahçeli futbolculardan Anthony Musaba, Dorgeles Nene ve Mert Müldür; zorlu karşılaşma sonrasında önemli açıklamalar gerçekleştirdi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Fenerbahçe'de Anthony Musaba'dan net tavır:
KAYNAK:
BeIN Sport
|
GİRİŞ:
25.01.2026
saat ikonu 23:09
|
GÜNCELLEME:
25.01.2026
saat ikonu 23:12

Fenerbahçe'nin kritik puan kaybı sonrasında futbolculardan yorumlar geldi. Fenerbahçe'nin yeni transferi Anthony Musaba, sakin olmaları gerektiğini ve ciddi bir sorun olmadığını belirtti.

FENERBAHÇE'DE ANTHONY MUSABA'DAN ŞAMPİYONLUK SÖZLERİ

"Taraftarlarımıza şunu söylemek istiyorum, panik yapacak bir durum yok. Sadece 3 puan gerideyiz ve çok maç var. Bugün kazanmayı çok istedik ama panik yapacak durum yok. Biz şampiyon olacağız."

Fenerbahçe'de Anthony Musaba'dan net tavır: "Biz şampiyon olacağız"

DORGELES NENE KENDİ POZİSYONUNA DİKKAT ÇEKTİ

"Zor bir maç oldu. Hocamızın direktifleriyle birlikte, hem ben hem Musaba sağda ve solda oynayabiliyoruz. Bugün 3 puanı çok isterdik. Kazanmayı çok istedik ama başaramadık. Bir daha puan kaybı yaşamamak için daha çok çalışacağız."

Fenerbahçe'de Anthony Musaba'dan net tavır: "Biz şampiyon olacağız"

MERT MÜLDÜR MAÇIN ŞİFRESİNİ SÖYLEDİ

"İkinci golü bulsaydık daha rahat bir maç olacaktı. 1-1'den sonra kapandı rakip. İkinci golü bulamadık maalesef. Üzücü bir gün. Haftaya telafi ederiz, lig daha uzun. İnşallah evimizde bir daha böyle kayıplar yaşamayız."

Sıkça Sorulan Sorular

FENERBAHÇE'NİN GÖZTEPE KARŞISINDAKİ TEK GOLÜNÜ KİM ATMIŞTI?
Sarı lacivertliler, Dorgeles Nene ile öne geçmiş ama skoru koruyamamıştı.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Rıdvan Dilmen'den 'Fenerbahçe taraftarı' örneği: "Ümitsizce izlediler"
Fenerbahçe'de Youssef En-Nesyri krizi: Transfer çıkmaza girdi!
ETİKETLER
#Spor
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.