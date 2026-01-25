Fenerbahçe'de Anthony Musaba'dan net tavır: "Biz şampiyon olacağız"

Fenerbahçe'nin kritik puan kaybı sonrasında futbolculardan yorumlar geldi. Fenerbahçe'nin yeni transferi Anthony Musaba, sakin olmaları gerektiğini ve ciddi bir sorun olmadığını belirtti.

FENERBAHÇE'DE ANTHONY MUSABA'DAN ŞAMPİYONLUK SÖZLERİ

"Taraftarlarımıza şunu söylemek istiyorum, panik yapacak bir durum yok. Sadece 3 puan gerideyiz ve çok maç var. Bugün kazanmayı çok istedik ama panik yapacak durum yok. Biz şampiyon olacağız."

DORGELES NENE KENDİ POZİSYONUNA DİKKAT ÇEKTİ

"Zor bir maç oldu. Hocamızın direktifleriyle birlikte, hem ben hem Musaba sağda ve solda oynayabiliyoruz. Bugün 3 puanı çok isterdik. Kazanmayı çok istedik ama başaramadık. Bir daha puan kaybı yaşamamak için daha çok çalışacağız."

MERT MÜLDÜR MAÇIN ŞİFRESİNİ SÖYLEDİ

"İkinci golü bulsaydık daha rahat bir maç olacaktı. 1-1'den sonra kapandı rakip. İkinci golü bulamadık maalesef. Üzücü bir gün. Haftaya telafi ederiz, lig daha uzun. İnşallah evimizde bir daha böyle kayıplar yaşamayız."