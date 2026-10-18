Fenerbahçe’de sakatlığı süren yıldız futbolcu Marco Asensio'nun sağlık durumuyla ilgili resmi açıklama geldi. Sarı-lacivertli ekibin sağlık heyetinin başındaki isim Ahmet Kulduk, yıldız oyuncunun bıçak altına yatacağı tarihi paylaştı.

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HABERİN ÖZETİ Fenerbahçe'de Asensio gelişmesi! Ameliyat tarihini açıklandı Fenerbahçe'nin sakatlığı süren yıldız futbolcusu Marco Asensio'nun ameliyat tarihi belli oldu. Fenerbahçe Kulübü doktoru Ahmet Kulduk, Marco Asensio'nun sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. Asensio'nun önümüzdeki hafta ameliyat olacağı duyuruldu.

"ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA AMELİYATINI GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ"

Marco Asensio'nun sakatlık ve tedavi süreçlerini anlatan Ahmet Kulduk, "Biz şişlik ve ağrı sürecini rehabilitasyon ile yönettik. İş biraz uzayınca MR çektirdik. MR sonucunda diz kapağının arkasında kıkırdak lezyonu tespit ettik. Bu kıkırdak lezyonu bizim değerlendirmelerimize göre ameliyat ile düzeltilmesi gereken lezyondu.

Bunun için farklı görüşlere de başvurduk. Türkiye’den Prof. Dr. Ömer Taşer, hem de İspanya’dan Asensio’nun uzun yıllardır doktoru olan ve daha önceki ameliyatını da yapan doktorla istişare ettik. Onlar da aşağı yukarı aynı görüşte olduklarını söylediler.

Oyuncunun da isteği ve görüşü bu şekilde olunca da hem Oğuz hocamıza hem de İsmail hocamıza bilgi vererek, ameliyatı planladık. Önümüzdeki hafta Asensio’nun ameliyatını gerçekleştirmiş olacağız. Geçen sene Beşiktaş maçında oluşan diz sakatlığı ve çapraz bağ gerilmesi hem de bu sene üst adale kasında sakatlıklar, ikisi de cerrahi gerektiren sakatlıklar değildi.

Ne biz ne de başka bir doktor ya da sağlık ekibi tarafından şimdiye kadar cerrahi endikasyon konulmadı. Cerrahi durum ilk defa en son tespit ettiğimiz kıkırdak lezyonu nedeniyle alınan karar oldu. Bundan önceki durumlarda ne biz ne de başkası tarafından herhangi ameliyat kararı ya da cerrahi endikasyon belirlenmemişti" değerlendirmesinde bulundu.

