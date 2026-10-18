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Spor
Avatar
Editor
 | Ümit Buget
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
18.10.2026
saat ikonu 16:21
|
GÜNCELLEME:
18.10.2026
saat ikonu 16:36

Fenerbahçe'de Asensio gelişmesi! Ameliyat tarihini açıklandı

Fenerbahçe Futbol Takımı Doktoru Ahmet Kulduk, sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalan yıldız futbolcu Marco Asensio'nun durumuyla ilgili kritik açıklamada bulundu. Ahmet Kulduk, İspanyol futbolcunun gelecek hafta operasyon geçireceğini duyurdu.

Avatar
Editor
 Ümit Buget
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Fenerbahçe'de Asensio gelişmesi! Ameliyat tarihini açıklandı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
18.10.2026
saat ikonu 16:21
|
GÜNCELLEME:
18.10.2026
saat ikonu 16:36

’de sakatlığı süren yıldız futbolcu 'nun sağlık durumuyla ilgili resmi açıklama geldi. Sarı-lacivertli ekibin sağlık heyetinin başındaki isim Ahmet Kulduk, yıldız oyuncunun bıçak altına yatacağı tarihi paylaştı.

HABERİN ÖZETİ

Fenerbahçe'de Asensio gelişmesi! Ameliyat tarihini açıklandı

Bilgi Okunma süresi 8 saniyeye düşürüldü.
Fenerbahçe'nin sakatlığı süren yıldız futbolcusu Marco Asensio'nun ameliyat tarihi belli oldu.
Fenerbahçe Kulübü doktoru Ahmet Kulduk, Marco Asensio'nun sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.
Asensio'nun önümüzdeki hafta ameliyat olacağı duyuruldu.
Bilgi Okunma süresi 8 saniyeye düşürüldü.
Fenerbahçe'de Asensio gelişmesi! Ameliyat tarihini açıklandı

"ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA AMELİYATINI GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ"

Marco Asensio'nun sakatlık ve tedavi süreçlerini anlatan Ahmet Kulduk, "Biz şişlik ve ağrı sürecini rehabilitasyon ile yönettik. İş biraz uzayınca MR çektirdik. MR sonucunda diz kapağının arkasında kıkırdak lezyonu tespit ettik. Bu kıkırdak lezyonu bizim değerlendirmelerimize göre ile düzeltilmesi gereken lezyondu. 

Bunun için farklı görüşlere de başvurduk. Türkiye’den Prof. Dr. Ömer Taşer, hem de İspanya’dan Asensio’nun uzun yıllardır doktoru olan ve daha önceki ameliyatını da yapan doktorla istişare ettik. Onlar da aşağı yukarı aynı görüşte olduklarını söylediler. 

Fenerbahçe'de Asensio gelişmesi! Ameliyat tarihini açıklandı

Oyuncunun da isteği ve görüşü bu şekilde olunca da hem Oğuz hocamıza hem de İsmail hocamıza bilgi vererek, ameliyatı planladık. Önümüzdeki hafta Asensio’nun ameliyatını gerçekleştirmiş olacağız. Geçen sene Beşiktaş maçında oluşan diz sakatlığı ve çapraz bağ gerilmesi hem de bu sene üst adale kasında sakatlıklar, ikisi de cerrahi gerektiren sakatlıklar değildi. 

Ne biz ne de başka bir doktor ya da sağlık ekibi tarafından şimdiye kadar cerrahi endikasyon konulmadı. Cerrahi durum ilk defa en son tespit ettiğimiz kıkırdak lezyonu nedeniyle alınan karar oldu. Bundan önceki durumlarda ne biz ne de başkası tarafından herhangi ameliyat kararı ya da cerrahi endikasyon belirlenmemişti" değerlendirmesinde bulundu.
 

 

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#ameliyat
#fenerbahçe
#Marco Asensio
#Ahmet Kulduk
#Spor
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