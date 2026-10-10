Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
25°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Spor
Avatar
Editor
 | Yasin Aşan
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
10.10.2026
saat ikonu 23:31
|
GÜNCELLEME:
10.10.2026
saat ikonu 23:31

Fenerbahçe'de Asensio, Rizespor galibiyetinin ardından konuştu! "Maç maç ritim kazanacağımı düşünüyorum"

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda karşılaştığı Çaykur Rizespor'u 3-0 mağlup etti. Sarı-lacivertlilerin maçtaki ilk golünü kaydeden Marco Asensio, mücadelenin ardından yaptığı açıklamada, "Maç maç ritim kazanacağımı düşünüyorum. Benim için zor bir periyottu çünkü takım arkadaşlarımdan ayrıydım. Takımıma yardımcı olamadığım dönemler benim açımdan zorluydu. Ama yavaş yavaş çok daha iyi bir noktaya evrileceğimi düşünüyorum" dedi.

Avatar
Editor
 Yasin Aşan
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Fenerbahçe'de Asensio, Rizespor galibiyetinin ardından konuştu!
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
10.10.2026
saat ikonu 23:31
|
GÜNCELLEME:
10.10.2026
saat ikonu 23:31

'de heyecan 7. hafta maçlarıyla devam ediyor. Ligde haftanın önemli maçlarından birinde ile karşı karşıya geldi. Fenerbahçe, Rize'de oynanan mücadeleyi , İrfan Can Kahveci ve Oğuz Aydın'ın attığı gollerle 3-0 kazanmayı başardı.

Fenerbahçe'nin maçtaki ilk golünü kaydeden İspanyol oyuncu Marco Asensio, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'de Asensio, Rizespor galibiyetinin ardından konuştu! "Maç maç ritim kazanacağımı düşünüyorum"

Geçen sene burada bir golü olduğunu hatırlatan Asensio, "Bu hafta bana göre çok iyi ve sıkı bir şekilde çalıştığımızı düşünüyorum. Bu maç için çok güçlü şekilde hazırlandık. Bizim açımızdan çok önemli ve zor bir maçtı. Atmış olduğum golden dolayı ve elde etmiş olduğumuz galibiyetten dolayı mutluyum. Bu şekilde devam etmemiz gerekiyor. Önümüzde oynayacağımız çetin maçlar var. Hedefimiz, oynayacağımız bu maçlarda da galibiyetlerle yolumuza devam edebilmek." dedi.

Maç maç ritim kazanacağını düşündüğünü belirten 30 yaşındaki oyuncu, "Benim için zor bir periyottu çünkü takım arkadaşlarımdan ayrıydım. Takımıma yardımcı olamadığım dönemler benim açımdan zorluydu. Ama yavaş yavaş çok daha iyi bir noktaya evrileceğimi düşünüyorum. Dolayısıyla en iyi ritmime, tempoma ulaşabilmek adına sıkı bir şekilde çalışmaya devam edeceğim." ifadelerini kullandı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Çaykur Rizespor galibiyetiyle ilgili konuştu! "İstediğimiz skoru elde ettik"
Fenerbahçe Tarfin deplasmanda kazandı! Sarı-lacivertliler, Glint Çayırova Belediyespor'u mağlup etti
ETİKETLER
#fenerbahçe
#İrfan Can Kahveci
#Çaykur Rizespor
#Futbol
#trendyol süper lig
#Marco Asensio
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.