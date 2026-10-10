Fenerbahçe'de Asensio, Rizespor galibiyetinin ardından konuştu! "Maç maç ritim kazanacağımı düşünüyorum"

Trendyol Süper Lig'de heyecan 7. hafta maçlarıyla devam ediyor. Ligde haftanın önemli maçlarından birinde Çaykur Rizespor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Fenerbahçe, Rize'de oynanan mücadeleyi Marco Asensio, İrfan Can Kahveci ve Oğuz Aydın'ın attığı gollerle 3-0 kazanmayı başardı.

Fenerbahçe'nin maçtaki ilk golünü kaydeden İspanyol oyuncu Marco Asensio, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

Geçen sene burada bir golü olduğunu hatırlatan Asensio, "Bu hafta bana göre çok iyi ve sıkı bir şekilde çalıştığımızı düşünüyorum. Bu maç için çok güçlü şekilde hazırlandık. Bizim açımızdan çok önemli ve zor bir maçtı. Atmış olduğum golden dolayı ve elde etmiş olduğumuz galibiyetten dolayı mutluyum. Bu şekilde devam etmemiz gerekiyor. Önümüzde oynayacağımız çetin maçlar var. Hedefimiz, oynayacağımız bu maçlarda da galibiyetlerle yolumuza devam edebilmek." dedi.

Maç maç ritim kazanacağını düşündüğünü belirten 30 yaşındaki oyuncu, "Benim için zor bir periyottu çünkü takım arkadaşlarımdan ayrıydım. Takımıma yardımcı olamadığım dönemler benim açımdan zorluydu. Ama yavaş yavaş çok daha iyi bir noktaya evrileceğimi düşünüyorum. Dolayısıyla en iyi ritmime, tempoma ulaşabilmek adına sıkı bir şekilde çalışmaya devam edeceğim." ifadelerini kullandı.