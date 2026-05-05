Trendyol Süper Lig'de son iki haftaya lider Galatasaray'ın 4 puan gerisinde giren Fenerbahçe'de gözler 6-7 Haziran tarihlerinde yapılacak başkanlık seçimine çevrilmiş durumda. Sarı-lacivertliler, ligin 31. haftasında deplasmanda Galatasaray'a 3-0 mağlup olduktan sonra teknik direktör Domenico Tedesco ile yollarını ayırmıştı. Daha sonra başkan Sadettin Saran, yaptığı açıklamada olağanüstü seçimli genel kurul düzenleneceğini bildirmişti.

HABERİN ÖZETİ Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım gelişmesi! "Başkan ol" baskısı başladı Fenerbahçe'de 6-7 Haziran tarihlerinde yapılacak başkanlık seçimi öncesinde kulislerde önemli gelişmeler yaşanıyor. Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de lider Galatasaray'ın 4 puan gerisinde yer alıyor. Ligin 31. haftasında Galatasaray'a 3-0 mağlup olan takımın teknik direktörü ile yollar ayrıldı. Başkan Sadettin Saran, olağanüstü seçimli genel kurul düzenleneceğini bildirdi. Barış Göktürk ve Hakan Safi başkanlığa aday olduklarını duyurdu. Uzun süredir adı başkan adaylığı için geçen Mehmet Ali Aydınlar, aday olmayacağını açıkladı. Mehmet Ali Aydınlar'ın aday olmayacağını açıklamasının ardından eski başkanlardan Aziz Yıldırım'a aday olması yönünde baskı başladığı öğrenildi.

BARIŞ GÖKTÜRK VE HAKAN SAFİ ADAYLIKLARINI DUYURDU

Fenerbahçe'de başkanlık seçimine doğru geri sayım sürerken başkanlığa aday olan isimlerden de açıklamalar gelmeye devam ediyor.

Sarı-lacivertlilerde Barış Göktürk ve Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday olduklarını duyurmuşlardı.

MEHMET ALİ AYDINLAR, "ADAY DEĞİLİM" DEDİ

Fenerbahçe'de seçim kararının alındığı ilk günden bu yana kulislerde başkan adaylığı için ismi en çok konuşan Mehmet Ali Aydınlar'dan bugün önemli bir açıklama geldi. Aydınlar, sarı-lacivertli kulübün seçimli olağanüstü genel kurulunda başkan adayı olmayacağını duyurdu.

Mehmet Ali Aydınlar, yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe'nin yarınlarının, şahsım üzerinden oluşacak tartışmalarla gölgelenmesine izin vermemek adına yapılacak seçimli olağanüstü genel kurulda aday olmayacağım." ifadelerini kullandı.

AZİZ YILDIRIM'A "ADAY OL" BASKISI BAŞLADI

Fenerbahçe'de Mehmet Ali Aydınlar'ın başkan adayı olmayacağını duyurmasının ardından gözler eski başkanlardan Aziz Yıldırım'a çevrildi. Sarı-lacivertli camiada Aziz Yıldırım'a aday olması konusunda baskının başladığı öğrenildi.

Yaşanan son gelişmelerin üzerine Aziz Yıldırım'ın kurmaylarıyla toplantı yaparak, birkaç gün gün içerisinde bir karar alacağı ve bu kararı basına açıklayacağı öğrenildi.