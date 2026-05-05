Trendyol Süper Lig ekiplerinden Natura Dünyası Gençlerbirliği'nde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Başkent ekibi dün akşam saatlerinde yaptığı açıklamayla teknik direktör Volkan Demirel ile yolların ayrıldığını duyurmuştu.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Gençlerbirliği yeniden Metin Diyadin ile anlaştı! Kırmızı-siyahlılarda 4. Diyadin dönemi başladı Trendyol Süper Lig ekibi Gençlerbirliği, teknik direktör Volkan Demirel ile yollarını ayırdıktan sonra Metin Diyadin ile yeniden anlaşarak dördüncü dönemini başlattı. Gençlerbirliği, teknik direktör Volkan Demirel ile yollarını ayırdığını duyurdu. Kulüp, teknik direktörlük görevine Metin Diyadin ile yeniden anlaştı. Metin Diyadin, Gençlerbirliği'ni daha önce üç farklı dönemde çalıştırmıştı. Bu sezon 6. kez teknik adam değişikliğine giden Gençlerbirliği, ikinci kez Metin Diyadin ile anlaştı. Gençlerbirliği, ligde 32 hafta sonunda topladığı 28 puanla 16. sırada yer alıyor.

YENİDEN METİN DİYADİN DÖNEMİ BAŞLADI

Kırmızı-siyahlılarda Volkan Demirel'den boşalan teknik direktörlük görevine getirilen isim belli oldu. Gençlerbirliği, teknik direktör Metin Diyadin ile anlaşmaya vardığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Evine hoş geldin Metin Diyadin. Kulübümüz, profesyonel futbol A takım teknik direktörlük görevi için camiamızın öz evladı Metin Diyadin ile yeniden anlaşmaya vardı. Kırmızı-kara formamızı yıllarca gururla terleten, sahadaki duruşu ve karakteriyle camiamızın unutulmazları arasına giren Metin Diyadin, birikimi ve aidiyet duygusuyla yeniden ait olduğu yerde, evinde. Teknik direktörümüz Metin Diyadin ve ekibine 'Evine hoş geldin' diyor, bu birlikteliğin hem hocamız hem de asırlık çınarımız için başarılarla dolu yeni bir dönemin başlangıcı olmasını temenni ediyoruz." denildi.

BU SEZON 2. KEZ GÖREVE GELDİ

Bu sezon 6. kez teknik adam değişikliğine giden Gençlerbirliği, ikinci kez Metin Diyadin ile anlaştı. Metin Diyadin, 16 Aralık 2025-14 Şubat 2026 tarihleri arasında da başkent ekibinde görev almıştı.

GENÇLERBİRLİĞİ'NDEKİ 4. DÖNEMİ OLACAK

Metin Diyadin, Gençlerbirliği'ni daha önce 1 Temmuz-20 Ekim 2013, 1 Temmuz 2021-11 Eylül 2022 ile bu sezon 16 Aralık 2025-14 Şubat 2026 tarihlerinde çalıştırmıştı.

Diyadin, futbolculuk kariyerinde de kırmızı-siyahlı formayı uzun süre giydi.

DÜŞME HATTINDA YER ALIYOR

Sezona Hüseyin Eroğlu ile başlayan ve 2 galibiyet, 2 beraberlik, 6 mağlubiyet alan Ankara ekibi, Volkan Demirel'in birinci döneminde 2 galibiyet, 3 mağlubiyet, Metin Diyadin ile ilk döneminde ise 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı. Levent Şahin dönemini 1'er mağlubiyet ve beraberlikle kapatan Gençlerbirliği, Demirel'in ikinci dönemindeki 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 6 mağlubiyetlik performansının ardından sezonun bitimine iki hafta kala takımı Metin Diyadin'e emanet etti.

Gençlerbirliği, ligde 32 hafta sonunda topladığı 28 puanla 16. sırada yer aldı.