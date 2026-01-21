Fenerbahçe'de Bankalar Birliği etkisi: Transferde yeni dönem!

Fenerbahçe'de Bankalar Birliği anlaşmasının bambaşka bir etkisi gündeme geldi. Esasen ise sarı lacivertliler; bugünden sonra gerçekleşecek olan tüm oyuncu satışlarında, tek yetkili olarak mali tabloyu dengeleyecek.

FENERBAHÇE'DE BANKALAR BİRLİĞİ SONRASI BÜYÜK ATILIM

Fenerbahçe'de Sebastian Szymanski ve Youssef En-Nesyri'nin takımdan ayrılması beklenirken, Bankalar Birliği'nden çıkılması da an itibarıyla tüm süreci değiştirdi! Son gelişmeden hareketle Fenerbahçe yönetimi, Sebastian Szymanski ve Youssef En-Nesyri başta olmak üzere bundan sonraki tüm ayrılıklarda maddi geliri direkt olarak kasada görecek ve hesaplamaları da kendi inisiyatifleriyle yapacak.

BANKALAR BİRLİĞİ TRANSFER SÜRECİNE OLUMSUZ YANSIYORDU

Fenerbahçe'nin Bankalar Birliği ile olan anlaşması, kulüp gelirlerinin farklı bir idari süreçten geçmesini ve transfer girdilerinin de dağılmasını sağlıyordu. Yeni atılımla birlikteyse Fenerbahçe, mali tablosu özelindeki nihai yetkili pozisyonuna geri dönmüş oldu.

FENERBAHÇE'DE SEBASTIAN SZYMANSKI VE YOUSSEF EN-NESYRI AYRILIKLARI

Fenerbahçe'nin; Sebastian Szymanski'yi Fransa'ya, Youssef En-Nesyri'yi de İtalya'ya göndermesi bekleniyor.