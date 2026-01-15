Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Milli futbolcuya veda edildi

Turkcell Süper Kupa finalinde ezeli rakibi Galatasaray'ı 2-0 mağlup ederek kupa hasretine son veren Fenerbahçe'de devre arası transfer dönemi çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Transfer döneminde kadrosunu Anthony Musaba ve Matteo Guendouzi ile güçlendiren sarı-lacivertliler, İrfan Can Kahveci ve İrfan Can Eğribayat ile yollarını ayırmıştı.

FENERBAHÇE'DE BİR AYRILIK DAHA GERÇEKLEŞTİ

Fenerbahçe'de transferde gelenler ve gidenler konusunda sıcak gelişmeler yaşanırken bir ayrılık daha gerçekleştiği öğrenildi.

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Fenerbahçe'de milli futbolcu Cenk Tosun ile yollar ayrıldı. Sosyal medya hesabından gelişmeyi duyuran Sabuncuoğlu, "Fenerbahçe, Cenk Tosun ile yollarını ayırdı!" dedi.