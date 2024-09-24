Fenerbahçe'de bomba iddia: Ali Koç İsmail Kartal'ı aradı! 'Benden haber bekle'

24 Eylül 2024 14:52 - Güncelleme : 24 Eylül 2024 14:52

Dün akşam yayınlanan bir TV programında bahsi geçen iddiaya göre Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, derbi yenilgisinden sonra eski teknik adam İsmail Kartal'ı arayarak; 'Hiçbir takımla anlaşma, benden haber bekle' dedi. İşte detaylar...

Son dakika | Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'dan derbi sonrası ilk yorum: Mourinho bir maç için değil sezon için geldi

Son dakika | Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'dan derbi sonrası ilk yorum: Mourinho bir maç için değil sezon için geldi

Fenerbahçe geçtiğimiz sene son haftaya kadar şampiyonluk mücadelesini sürdürdü, ancak şampiyonluğu Galatasaray'a kaptırdı. Takımın teknik direktörü İsmail Kartal sezon sonunda takımdan gönderilerek yerine dünyaca ünlü teknik adam Jose Mourinho getirildi. Jose Mourinho'nun gelmesiyle birlikte Fenerbahçe camiası yeni sezona şampiyonluk parolasıyla başladı. Fenerbahçe'nin yeni teknik direktör transferi tüm dünyada uzun süre konuşuldu.

DERBİ SONRASI YÖNETİM KARIŞTI!

Mutlak şampiyonluk hedefiyle sezona başlayan Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, Kadıköy'de ezeli rakibi Galatasaray'a 3-1'lik skorla yenildi. Yaşanan derbi mağlubiyeti sonrasında sosyal medyada kulüp yönetimine ağır eleştiriler geldi.

Derbi maçından önce takımın yeterince hazırlanmadığını düşünen Fenerbahçe taraftarı, hem yönetimi hem de teknik direktör Jose Mourinho'yu eleştirdi.

"ALİ KOÇ SOYUNMA ODASINA İNDİ"

Yaşanan derbi mağlubiyeti sonrasında, Başkan Ali Koç'un soyunma odasına indiği ve oyunculara bağırdığı iddia edildi. Bu durum teknik adam Jose Mourinho'yu da rahatsız ettiği söylenirken Fenerbahçe yönetimi bu iddiaları yaptıkları açıklamayla yalanladı.

Fenerbahçe yönetimi yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: 'Başkanımız maçın devre arasında yönetim locasından ayrılmamış, soyunma odasıyla da hiçbir iletişimi olmamıştır.'

ALİ KOÇ İSMAİL KARTAL'I ARADI!

Derbi yenilgisinden sonra ortaya atılan bir iddiaya göre Ali Koç, İsmail Kartal'ı arayarak; 'Hiçbir takımla anlaşma benden haber bekle' dedi.

Ortaya atılan bu iddia Ekol Tv'de yayınlanan 'Ekol Futbol Ekstra' programında uzun süre tartışıldı.