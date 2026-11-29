Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Erzurumspor'u konuk edecek Fenerbahçe'de, savunma oyuncusu Kojo Oppong rahatsızlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı.

Sarı lacivertli kulüpten Oppong'un sağlık durumuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Futbolcumuz Kojo Oppong, geçirdiği ağır gribal enfeksiyon nedeniyle dün gece uygulanan tüm tedavilere rağmen yüksek ateşinin düşmemesi üzerine, sağlık ekibimizin değerlendirmesi doğrultusunda maç kadrosundan çıkarılmıştır. Oyuncumuzun tedavi ve takip süreci devam etmektedir."

https://x.com/Fenerbahce/status/2127033285570072910