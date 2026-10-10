Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
25°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Spor
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
10.10.2026
saat ikonu 17:08
|
GÜNCELLEME:
10.10.2026
saat ikonu 17:11

Fenerbahçe’de Diego Carlos sürprizi: Sambacı stoper için dikkat çeken gelişme!

Sarı-lacivertli ekibin sezon başında İtalya Serie A temsilcisi Parma’ya kiraladığı Diego Carlos için sıcak gelişmeler yaşanıyor. Yaz transfer döneminde de Sambacı stoperi kadrosuna katmak isteyen Brezilya ekibi Vasco da Gama’nın, ocak ayında yeniden harekete geçebileceği öne sürüldü.

Avatar
Editor
 Serhat Yıldız
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Fenerbahçe’de Diego Carlos sürprizi: Sambacı stoper için dikkat çeken gelişme!
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
10.10.2026
saat ikonu 17:08
|
GÜNCELLEME:
10.10.2026
saat ikonu 17:11

Şampiyonluk hedefiyle başladığı sezonda yeni yönetimi ve teknik direktörüyle yoluna devam eden , hareketli bir yaz transfer dönemini geride bıraktı. 

Fenerbahçe’de Diego Carlos sürprizi: Sambacı stoper için dikkat çeken gelişme!

Kadrosunu , , Nathan Ake, Vedat Muriç ve Kojo Peprah Oppong gibi önemli isimlerle güçlendiren sarı-lacivertliler, özellikle Greenwood ve Lukaku hamleleriyle dünya çapında geniş yankı uyandırdı.

Fenerbahçe’de Diego Carlos sürprizi: Sambacı stoper için dikkat çeken gelişme!

Gelen oyuncuların yanı sıra TFF’nin 10+4 yabancı kuralı nedeniyle kadro planlamasına giden Fenerbahçe, çok sayıda yabancı futbolcusuyla da vedalaştı. Bu doğrultuda takımdan ayrılan isimlerden biri de tecrübeli stoper oldu. 33 yaşındaki Brezilyalı savunmacı, sezon sonuna kadar Serie A ekiplerinden ’ya kiralandı.

Fenerbahçe’de Diego Carlos sürprizi: Sambacı stoper için dikkat çeken gelişme!

VASCO DA GAMA YENİDEN DEVREDE

İtalyan ekibi Parma formasıyla bu sezon 3 karşılaşmada görev alan Diego Carlos için Brezilya basınından flaş bir iddia geldi. Habere göre; yaz transfer döneminde de tecrübeli stoperi transfer etmek isteyen ancak mutlu sona ulaşamayan Vasco da Gama, oyuncunun durumunu yakından takip etmeyi sürdürüyor. Brezilya temsilcisinin, ocak ayındaki ara transfer döneminde tecrübeli savunmacıyı kadrosuna katmak adına resmi hamlede bulunabileceği ileri sürüldü.

Fenerbahçe’de Diego Carlos sürprizi: Sambacı stoper için dikkat çeken gelişme!

DİEGO CARLOS’UN FENERBAHÇE SÜRECİ

2024/25 sezonunun ara transfer döneminde 11.47 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Aston Villa’dan Fenerbahçe’ye imza atan Diego Carlos, sarı-lacivertli kulüpteki ilk günlerinde talihsiz bir sakatlık yaşamıştı. İyileşmesinin ardından Forma şansı bulmakta zorlanan Sambacı, geçtiğimiz sezonu kiralık olarak geçirdiği Como’da sergilediği başarılı performansla dikkat çekmişti.

Fenerbahçe’de Diego Carlos sürprizi: Sambacı stoper için dikkat çeken gelişme!

Sarı-lacivertli kulüple olan sözleşmesi 2028 yılına kadar devam eden 33 yaşındaki stoperin güncel piyasa değeri ise 3 milyon Euro olarak gösteriliyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Fenerbahçe, Rizespor deplasmanında galibiyet peşinde! İsmail Kartal'dan sürpriz karar: İşte maçın muhtemel 11'leri
Galatasaray'dan rekor üstüne rekor! Dursun Özbek Şampiyonlar Ligi'nden elde edilen geliri açıkladı
ETİKETLER
#fenerbahçe
#Diego Carlos
#Futbol
#parma
#romelu lukaku
#Mason Greenwood
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.