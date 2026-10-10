Fenerbahçe’de Diego Carlos sürprizi: Sambacı stoper için dikkat çeken gelişme!

Şampiyonluk hedefiyle başladığı sezonda yeni yönetimi ve teknik direktörüyle yoluna devam eden Fenerbahçe, hareketli bir yaz transfer dönemini geride bıraktı.

Kadrosunu Mason Greenwood, Romelu Lukaku, Nathan Ake, Vedat Muriç ve Kojo Peprah Oppong gibi önemli isimlerle güçlendiren sarı-lacivertliler, özellikle Greenwood ve Lukaku hamleleriyle dünya çapında geniş yankı uyandırdı.

Gelen oyuncuların yanı sıra TFF’nin 10+4 yabancı kuralı nedeniyle kadro planlamasına giden Fenerbahçe, çok sayıda yabancı futbolcusuyla da vedalaştı. Bu doğrultuda takımdan ayrılan isimlerden biri de tecrübeli stoper Diego Carlos oldu. 33 yaşındaki Brezilyalı savunmacı, sezon sonuna kadar Serie A ekiplerinden Parma’ya kiralandı.

VASCO DA GAMA YENİDEN DEVREDE

İtalyan ekibi Parma formasıyla bu sezon 3 karşılaşmada görev alan Diego Carlos için Brezilya basınından flaş bir iddia geldi. Habere göre; yaz transfer döneminde de tecrübeli stoperi transfer etmek isteyen ancak mutlu sona ulaşamayan Vasco da Gama, oyuncunun durumunu yakından takip etmeyi sürdürüyor. Brezilya temsilcisinin, ocak ayındaki ara transfer döneminde tecrübeli savunmacıyı kadrosuna katmak adına resmi hamlede bulunabileceği ileri sürüldü.

DİEGO CARLOS’UN FENERBAHÇE SÜRECİ

2024/25 sezonunun ara transfer döneminde 11.47 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Aston Villa’dan Fenerbahçe’ye imza atan Diego Carlos, sarı-lacivertli kulüpteki ilk günlerinde talihsiz bir sakatlık yaşamıştı. İyileşmesinin ardından Forma şansı bulmakta zorlanan Sambacı, geçtiğimiz sezonu kiralık olarak geçirdiği Como’da sergilediği başarılı performansla dikkat çekmişti.

Sarı-lacivertli kulüple olan sözleşmesi 2028 yılına kadar devam eden 33 yaşındaki stoperin güncel piyasa değeri ise 3 milyon Euro olarak gösteriliyor.