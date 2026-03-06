Fenerbahçe'de Domenico Tedesco geri döndü!

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Fenerbahçe'de Domenico Tedesco yeniden tesislere geldi. Esasen ise İtalyan çalıştırıcı, Antalyaspor ve Gaziantep FK mücadelelerinde takımının başında olamamıştı.
Trendyol Süper Lig'de Samsunspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, Domenico Tedesco yönetiminde çalışmalarını devam ettirdi.
Beşiktaş-Galatasaray derbisinin olacağı haftada, Fenerbahçe de zirve yolunda önemli bir avantaj elde edebilir.