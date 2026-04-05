Fenerbahçe'de Domenico Tedesco'dan derbi galibiyetiyle birlikte İsmail Yüksek örneği!

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Fenerbahçe'de Domenico Tedesco'dan galibiyet röportajı geldi. Zorlu müsabakanın hazırlık sürecini anlatan Domenico Tedesco, ayrıca da kulüp özelinde İsmail Yüksek örneğini verdi.
"Kendimi iyi ve rahatlamış hissediyorum. İçeride kendi içimde sevinmek istedim, sonra taraftara ve oyunculara saygıdan ötürü dışarı çıkıp sevindim.
Oynamış olduğumuz Gaziantep maçından sonra takıma birkaç gün izin verdik. Sezonun oraya kadar olan periyodu zorlu geçmişti. Vincenzo Montella ile de konuşup oyuncuların 2 gün izin yapmalarını istemiştim, milli takıma dinlenmiş katılsınlar diye.
Son maçlarda problem olan şeylerin üzerinde durduk. Ortaları engellemek, ceza sahası içinde hata yapmamak. Ortaları engellemek için canavar gibiydik; Nelson, Archie, Levent. Jayden da adam adama markajı iyi şekilde yaptı! Takımın performansından mutluyum.
2.5-3 günlük bir ara verdik, biraz nefes alsın oyuncular diye. Sonra odağımız Beşiktaş oldu. Odaklanmış bir şekilde hazırlandık. Takımın enerjisi çok yüksekti. Bugün de iyi bir maç çıkardık.
Marco Asensio pozisyonda yerde kaldı. Sonra içeri girdi denemek için. Çıkmak zorunda kaldı. Devre arasında onunla konuşamadım. Kendisi daha ileri kontroller için gitti.
Üst düzey bir oyuncu ve önemli bir oyuncu. Zorlukların üstesinden diğer oyuncularla da gelebiliriz. İsmail Yüksek de maça giremedi; çünkü dün idmanda şiddetli bir darbe aldı, ayağında ödem vardı. Koşması bile zordu. İlaç alıp kulübede olmak istedi, 5-10 dakika olsun yardım edebilmek için. İsmail'in ve takımımızın sahip olduğu ruh budur."