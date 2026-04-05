 | Burak Ayaydın

Fenerbahçe'de Domenico Tedesco'dan derbi galibiyetiyle birlikte İsmail Yüksek örneği!

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'deki derbi haftasında Beşiktaş'ı 1-0 mağlup etti. Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Kadıköy'deki heyecanlı gece sonrasında İsmail Yüksek'e dikkat çekti.

Fenerbahçe'de Domenico Tedesco'dan derbi galibiyetiyle birlikte İsmail Yüksek örneği!
BeIN Sport
|
GİRİŞ:
05.04.2026
saat ikonu 23:08
|
GÜNCELLEME:
05.04.2026
saat ikonu 23:13

Fenerbahçe'de Domenico Tedesco'dan galibiyet röportajı geldi. Zorlu müsabakanın hazırlık sürecini anlatan Domenico Tedesco, ayrıca da kulüp özelinde İsmail Yüksek örneğini verdi.

Fenerbahçe'de Domenico Tedesco'dan derbi galibiyetiyle birlikte İsmail Yüksek örneği!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, derbi galibiyeti sonrası yaptığı açıklamada, zorlu maç hazırlık sürecini, oyuncularına verilen izni, maçta karşılaştıkları problemleri ve takımın ruhunu vurgulayarak İsmail Yüksek örneğini verdi.
Domenico Tedesco, maçı kazandıkları için kendisini iyi ve rahatlamış hissettiğini belirtti.
Gaziantep maçı sonrası takıma birkaç gün izin verildiğini ve oyuncuların milli takıma dinlenmiş katılmalarının hedeflendiğini söyledi.
Ortaları engelleme ve ceza sahası içinde hata yapmama gibi maçtaki problem alanları üzerinde durduklarını ifade etti.
Oyuncuların nefes alabilmesi için 2.5-3 günlük bir ara verdikten sonra Beşiktaş maçına odaklandıklarını belirtti.
Asensio'nun maç içinde sakatlandığını ve ileri kontroller için hastaneye gittiğini söyledi.
İsmail Yüksek'in, dünkü antrenmanda aldığı darbe ve ayağındaki ödem nedeniyle oynayamadığını ancak ilaç alıp kulübede takıma yardım etmek istediğini dile getirdi.
FENERBAHÇE'DE DOMENICO TEDESCO'DAN DERBİ GALİBİYETİYLE BİRLİKTE İSMAİL YÜKSEK ÖRNEĞİ!

"Kendimi iyi ve rahatlamış hissediyorum. İçeride kendi içimde sevinmek istedim, sonra taraftara ve oyunculara saygıdan ötürü dışarı çıkıp sevindim.

Fenerbahçe'de Domenico Tedesco'dan derbi galibiyetiyle birlikte İsmail Yüksek örneği!

Oynamış olduğumuz Gaziantep maçından sonra takıma birkaç gün izin verdik. Sezonun oraya kadar olan periyodu zorlu geçmişti. Vincenzo Montella ile de konuşup oyuncuların 2 gün izin yapmalarını istemiştim, milli takıma dinlenmiş katılsınlar diye.

Son maçlarda problem olan şeylerin üzerinde durduk. Ortaları engellemek, ceza sahası içinde hata yapmamak. Ortaları engellemek için canavar gibiydik; Nelson, Archie, Levent. Jayden da adam adama markajı iyi şekilde yaptı! Takımın performansından mutluyum.

2.5-3 günlük bir ara verdik, biraz nefes alsın oyuncular diye. Sonra odağımız Beşiktaş oldu. Odaklanmış bir şekilde hazırlandık. Takımın enerjisi çok yüksekti. Bugün de iyi bir maç çıkardık.

Fenerbahçe'de Domenico Tedesco'dan derbi galibiyetiyle birlikte İsmail Yüksek örneği!

Marco Asensio pozisyonda yerde kaldı. Sonra içeri girdi denemek için. Çıkmak zorunda kaldı. Devre arasında onunla konuşamadım. Kendisi daha ileri kontroller için gitti.

Üst düzey bir oyuncu ve önemli bir oyuncu. Zorlukların üstesinden diğer oyuncularla da gelebiliriz. İsmail Yüksek de maça giremedi; çünkü dün idmanda şiddetli bir darbe aldı, ayağında ödem vardı. Koşması bile zordu. İlaç alıp kulübede olmak istedi, 5-10 dakika olsun yardım edebilmek için. İsmail'in ve takımımızın sahip olduğu ruh budur."

