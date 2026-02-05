Fenerbahçe'de Domenico Tedesco'dan forvet kritiği!

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nın 3. haftasında Erzurumspor'u 3-1 ile geçti. Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, zafer sonrasında forvet kritiğinde bulundu.

FENERBAHÇE'DE DOMENICO TEDESCO'DAN FORVET KRİTİĞİ

"Bugün maçın ilk yarısı kabul edilebilir değildi. Rakibimiz bir alt ligden geldiğini fakat ligde ikinci sırada olduklarını oyuncularıma söyledim. İkinci yarıda 4 değişiklik yapmak zorunda olmak üzücü oldu. Elimizde olmayan şeylerden ziyade, yaptıklarımızı konuşalım. Bu transfer döneminde yaptığımız şeyler beklentinin üzerinde. Bir oyuncu alacağımız zaman, oyuncunun pozisyonundan çok karakterine bakmayı tercih ediyoruz. Kazanma anlayışına sahip, gruba uygun mu diye bakıyoruz. Yeni oyuncu dinamikleri değiştirebilir. Bunun altını yeni transferler ile doldurduk. Her kulübün işi, son saniyeye kadar gözlerini açık tutmaktır. Bizim için önemli olan bir şey daha var, bir forvet almak için forvet almayacağız. Alacağımız zaman oyuncunun karakterine, mantalitesine bakacağız. Son ana kadar gözümüz açık olacak."