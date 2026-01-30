Menü Kapat
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Fenerbahçe'de Domenico Tedesco'dan play-off hesapları!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, FCSB beraberliğinin ardından değerlendirmeler gerçekleştirdi. Esasen ise genç çalıştırıcı, Fenerbahçe adına kısaca süreci analiz etti.

Fenerbahçe'de Domenico Tedesco'dan play-off hesapları!
KAYNAK:
TRT Spor
|
GİRİŞ:
30.01.2026
saat ikonu 01:50
|
GÜNCELLEME:
30.01.2026
saat ikonu 01:53

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde FCSB ile 1-1 berabere kaldı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Romanya'daki maçın ardından çarpıcı sözler söyledi.

Fenerbahçe'de Domenico Tedesco'dan play-off hesapları!

FENERBAHÇE'DE DOMENICO TEDESCO'DAN PLAY-OFF HESAPLARI

"Bugün gerçekten kötüydük. Maçın başında oyunu kontrol etmeye çalıştık. İkinci golü atarak oyunu kolaylaştırabilirdik ama çok fazla top kaybı yaptık. Sonra da onları oyuna dahil ettik. Açıkçası rakibimiz gol atmayı hak etti ama bunda bizim de payımız vardı. 6-7 maçlarını izlemiştik ve sürpriz bir durum yaşamadık, maçın koşullarıyla birlikte FCSB'yi tebrik ediyorum. Ruhu olan bir takım, taraftarla birlikte pes etmediler. Grup etabı tamamlandığı için mutluyum. Yeni transferleri de artık listeye ekleyeceğiz. Gruptaki bazı müsabakalarda çok önemli eksiklerimiz vardı. Sıradaki tur için ise Viktoria Plzen zaten bildiğimiz bir takımdı diyebilirim ama İngiltere ekipleriyle oynamak ise ayrıca zor olur. Elemede iki maç olacak."

Fenerbahçe'de Domenico Tedesco'dan play-off hesapları!

