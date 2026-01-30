Menü Kapat
Spor
Fenerbahçe'de İsmail Yüksek'ten takıma mesaj: "Yakışmadı"

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde FCSB ile 1-1 berabere kaldı. Fenerbahçeli futbolcular, zorlu gecenin ardından önemli açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'de İsmail Yüksek'ten takıma mesaj:
Fenerbahçe'de İsmail Yüksek ve Jayden Oosterwolde'den maç sonu kritikleri geldi. Esasen ise Fenerbahçeli yıldızlar, istedikleri sonucu alamadıklarına dikkat çekti.

Fenerbahçe'de İsmail Yüksek'ten takıma mesaj: "Yakışmadı"

FENERBAHÇE'DE İSMAİL YÜKSEK'TEN 'YAKIŞMADI' ÇIKIŞI

"Gruptan çıktık ama oyun yakışmadı. Oyunumuzdan ve mücadelemizden memnun değiliz. Bugün buradaki taraftarın verdiği emeğe layık bir oyun değildi. Göztepe maçında ağrım olmuştu, riske etmedik. Kendimi iyi hissediyorum. Çok iyi bir oyun ve çok daha iyi bir Fenerbahçe izletmemiz lazım."

Fenerbahçe'de İsmail Yüksek'ten takıma mesaj: "Yakışmadı"

JAYDEN OOSTERWOLDE DE TAKIM PERFORMANSINA DEĞİNDİ

"Üst tura çıktığımız için mutluyuz ama buraya kazanmak için gelmiştik. İyi de planımız vardı ama yeterli performansı gösteremedik. Çalışmaya devam edeceğiz. Pazar günü de önemli bir maçımız var. Kendi adıma ise sakatlıktan döndükten sonra her maçta görev alıyorum, bu durumdan mutluyum. Kendimi stoper pozisyonunda geliştirmek istiyorum ama sol bekte de oynarım, böyle bir algı var ama doğru değil! Hocamın nerede ihtiyacı varsa orada oynarım. Kendi performansımdan ve düzenli oynamaktan dolayı mutluyum. Ama en nihayetinde hocam nerede isterse, orada oynarım."

Sıkça Sorulan Sorular

FENERBAHÇE PLAY-OFF AŞAMASINDA KİMLE KARŞILAŞACAK?
Temsilcimiz, Viktoria Plzen ya da Nottingham Forest ile eşleşecek.
