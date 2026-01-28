Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Fenerbahçe'de Domenico Tedesco'dan savunma hattına müdahale!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, UEFA Avrupa Ligi'nin 8. haftasındaki FCSB maçı için basın toplantısı düzenledi. Romanya ekibiyle yarın karşılaşacak olan Fenerbahçe'de, Domenico Tedesco'dan Jayden Oosterwolde çıkışı geldi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Fenerbahçe'de Domenico Tedesco'dan savunma hattına müdahale!
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
28.01.2026
saat ikonu 20:16
|
GÜNCELLEME:
28.01.2026
saat ikonu 20:18

Fenerbahçe, yarın gece saat 23.00 itibarıyla FCSB'ye konuk olacak. Esasen ise UEFA Avrupa Ligi'ndeki zorlu maçı değerlendiren Domenico Tedesco, sarı lacivertliler adına pek çok önemli noktaya dikkat çekti.

DOMENICO TEDESCO'DAN MAÇ ANALİZİ

"Rakibin hala ilk 24'te yer alma ihtimali var. Biz ilk 24'teyiz. Yarın motivasyonu yüksek bir rakip bekliyorum. Feyenoord'a karşı 3-1 geriden gelip kazandılar. Savaşan bir takım ve kalabalık taraftarları var. Biz iyi bir maç çıkarıp galip gelmek istiyoruz."

Fenerbahçe'de Domenico Tedesco'dan savunma hattına müdahale!

JHON DURAN VE SAKATLIKLAR

"Jhon Duran bugün antrenmanı tamamladı ama antrenman bitince bacağında bir ağrı şikayeti oldu. Kontrollerin yapılmasını beklememiz gerekiyor. Umuyorum ki ciddi bir durumu yoktur. Takımla gelemedi. Nasıl bir kadroyla çıkacağımızı bu akşam konuşacağız ve kararı vereceğiz. Diğer taraftaysa 6 hafta boyunca 2 sol bekin de sakat olması kolay değil. Ama bu durumu Nelson, Mert Müldür ve Yiğit Efe'yle telafi ettik. Jayden'ı sol bek olarak görebiliriz. Bunu Zagreb'te yapmıştık. Milan Skriniar ve Jayden Oosterwolde'yle merkezde iyi bir ikili yakalamıştık. Yarın Milan Skriniar yok. Değişiklik yapmak kolay değil. Kanat oyuncusunu değiştirebilirsiniz ama stoper ikilisini değiştirmek kolay değildir. Büyük takımlara baktığınız zaman 2 stoper genelde sabittir. Biz de iyi bir çift yakaladık orada. Jayden'ı solda oynatabiliriz ama bu sefer de başka problemler çıkıyor. Kendisi bana gelip sol bek oynayabileceğini söylemişti. Bu çok pozitif bir durum, bütün oyuncularım hocasına yardımcı olmaya çalışıyor. Ancak merkezdeki isimlerden birisi zaten olmayacak. Jayden'ın solda oynaması mümkün ama bu sefer başka problemler ortaya çıkıyor."

Fenerbahçe'de Domenico Tedesco'dan savunma hattına müdahale!

FRED'DEN GALİBİYET MESAJI

Domenico Tedesco'yla birlikte basın toplantısına katılan Brezilyalı futbolcu Fred, "Matteo Guendouzi takıma katıldıktan sonra iyi bir başlangıç yaptı. Bir de bu süreçte aynı bölgedeki İsmail Yüksek sakatlandı. Kimin oynayacağına Domenico Tedesco karar verir. Biz kazanmak için geldik. Kimin oynadığından bağımsız olarak biz biriz. Yarını bekliyoruz. İyi bir maç çıkararak elimizden geleni yapacağız. Lucescu iyi birisi. Beni Shakhtar'a getirmişti. Ona en iyi dileklerimi iletiyorum. Kendisi harika bir teknik direktör. Geçmişte başardıklarını biliyorsunuz. Lucescu bana Avrupa'da güvenen ilk teknik adamdı. Kendisine minnettarım. Çok iyi bir teknik direktör. Hala teknik direktörlük yapmak isteyip istemediğini bilmiyorum." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'de Domenico Tedesco'dan savunma hattına müdahale!

Sıkça Sorulan Sorular

FENERBAHÇE'DE N'GOLO KANTE TRANSFERİ NE DURUMDA?
Süper Lig devi, yıldız orta saha için bonservis ödemeye karar verdi.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Fenerbahçe'de N'Golo Kante kararı: Transferdeki bonservis konusu netleşti!
Fenerbahçe'de Jhon Duran vedası: Transferde son aşama!
ETİKETLER
#Spor
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.