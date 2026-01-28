Fenerbahçe'de Domenico Tedesco'dan savunma hattına müdahale!

Fenerbahçe, yarın gece saat 23.00 itibarıyla FCSB'ye konuk olacak. Esasen ise UEFA Avrupa Ligi'ndeki zorlu maçı değerlendiren Domenico Tedesco, sarı lacivertliler adına pek çok önemli noktaya dikkat çekti.

DOMENICO TEDESCO'DAN MAÇ ANALİZİ

"Rakibin hala ilk 24'te yer alma ihtimali var. Biz ilk 24'teyiz. Yarın motivasyonu yüksek bir rakip bekliyorum. Feyenoord'a karşı 3-1 geriden gelip kazandılar. Savaşan bir takım ve kalabalık taraftarları var. Biz iyi bir maç çıkarıp galip gelmek istiyoruz."

JHON DURAN VE SAKATLIKLAR

"Jhon Duran bugün antrenmanı tamamladı ama antrenman bitince bacağında bir ağrı şikayeti oldu. Kontrollerin yapılmasını beklememiz gerekiyor. Umuyorum ki ciddi bir durumu yoktur. Takımla gelemedi. Nasıl bir kadroyla çıkacağımızı bu akşam konuşacağız ve kararı vereceğiz. Diğer taraftaysa 6 hafta boyunca 2 sol bekin de sakat olması kolay değil. Ama bu durumu Nelson, Mert Müldür ve Yiğit Efe'yle telafi ettik. Jayden'ı sol bek olarak görebiliriz. Bunu Zagreb'te yapmıştık. Milan Skriniar ve Jayden Oosterwolde'yle merkezde iyi bir ikili yakalamıştık. Yarın Milan Skriniar yok. Değişiklik yapmak kolay değil. Kanat oyuncusunu değiştirebilirsiniz ama stoper ikilisini değiştirmek kolay değildir. Büyük takımlara baktığınız zaman 2 stoper genelde sabittir. Biz de iyi bir çift yakaladık orada. Jayden'ı solda oynatabiliriz ama bu sefer de başka problemler çıkıyor. Kendisi bana gelip sol bek oynayabileceğini söylemişti. Bu çok pozitif bir durum, bütün oyuncularım hocasına yardımcı olmaya çalışıyor. Ancak merkezdeki isimlerden birisi zaten olmayacak. Jayden'ın solda oynaması mümkün ama bu sefer başka problemler ortaya çıkıyor."

FRED'DEN GALİBİYET MESAJI

Domenico Tedesco'yla birlikte basın toplantısına katılan Brezilyalı futbolcu Fred, "Matteo Guendouzi takıma katıldıktan sonra iyi bir başlangıç yaptı. Bir de bu süreçte aynı bölgedeki İsmail Yüksek sakatlandı. Kimin oynayacağına Domenico Tedesco karar verir. Biz kazanmak için geldik. Kimin oynadığından bağımsız olarak biz biriz. Yarını bekliyoruz. İyi bir maç çıkararak elimizden geleni yapacağız. Lucescu iyi birisi. Beni Shakhtar'a getirmişti. Ona en iyi dileklerimi iletiyorum. Kendisi harika bir teknik direktör. Geçmişte başardıklarını biliyorsunuz. Lucescu bana Avrupa'da güvenen ilk teknik adamdı. Kendisine minnettarım. Çok iyi bir teknik direktör. Hala teknik direktörlük yapmak isteyip istemediğini bilmiyorum." ifadelerini kullandı.