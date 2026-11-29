Trendyol Süper Lig'de 13. hafta maçlarının heyecanı yaşanıyor. Ligde haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından birinde Fenerbahçe ile Erzurumspor FK, İstanbul'da karşı karşıya geldi. Fenerbahçe, ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanan mücadeleyi ikinci yarıda bulduğu gollerle 3-0 kazandı ve ligde puanını 23'e yükseltti.

Fenerbahçe'de teknik direktör Emre Belözoğlu, Chobani Stadı'nda oynanan mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Belözoğlu, saha içinde kendilerini mutlu eden gelişmeler olduğunu aktardı.

Fenerbahçe'nin genlerinde topa hükmetmek bulunduğunun altını çizen Emre Belözoğlu, "Topa sahip olma planı bizim için çok net bir plan. Fenerbahçe'nin oyunu budur. Fenerbahçe'nin her dönem şampiyonluk yarışında kalmasının sebebi topa hükmetmesidir. Bugün ilk yarıda aslında hantal bir oyun vardı. Sonra mesafeler birbirine yaklaştı. Shakhtar maçının yorgunluğunun ardından bu maça çıktık. Hemen hemen aynı oyuncularla sahaya çıktık. Tribünler de oyuncuların üzerine geliyor ve oyuncularda baskı oluşuyor. Pas oyunu önemli, bizim için olmazsa olmazdır ama nerede yaptığınız da önemli. İkinci yarıda daha iyiydik. Topu geri kapma süremiz 7.2 saniyelerdeydi. Bu süre neredeyse Avrupa'nın üzerinde. Hem oyun hem de oyunun gelişimiyle ilgileniyorum. Dersime çalışmaya devam edeceğim. Benim için topu rakibe verdikten sonra kazandığımız süre çok önemliydi." ifadelerini kullandı.

Maçta son golü atan Mason Greenwood'a dair Belözoğlu, "Greenwood çok önemli bir oyuncu. Bugün skora katkı yapabilmesi önemliydi. Vedat bugün rakibin bir merkez oyuncusunu bağladı. Diğer futbolcularımızın onların 3 stoperinin etrafında koşu yapmasını istemiştik. Zor bir maçtan döndük ve bunun yıpratıcı tarafı vardı. İlk 20-25 dakikadaki tek eksiğimiz goldü. Eğer bunu yapsaydık, oyuncularımız farklı bir maç ortaya koyabilirdi. Biz bugün oyuna fazlasıyla hükmettik ve rakibi kalemize getirmedik." dedi.

"TEHDİT EDEN OYUNU OYNAMAMIZ İÇİN DAHA FAZLA TEKRARA İHTİYACIMIZ VAR"

Göreve gelmesinden bu yana takımın "gelişen oyununa" değinen Emre Belözoğlu, yaşanan durumun kendisini memnun ettiğini söyledi.

Takımın başına geçtiğinde zaman verilmesini ya da sabredilmesini istemediğini vurgulayan 46 yaşındaki teknik adam, "Bazı konuların beyazdan siyaha, siyahtan beyaza dönmesi için yapabileceklerimizi biliyorum. Kocaelispor'a kaybettiğimiz 2 puana rağmen rakibe çok az pozisyon verdik. Tehdit eden oyunu oynamamız için daha fazla tekrara ihtiyacımız var. Fenerbahçe oyuncusunun da teknik direktörünün de iç motivasyonu yüksek olmalı, dış motivasyonu olmamalı. Hakem, federasyon, korunan camialar gibi konulara sığınmadan net şeklide plan program dahilinde gitmeliyiz. Türkiye'de insanlar fikirlerini cesurca belirtebiliyor. İç meseleden kastım camianın beklediği oyunu oynamaktı." diye konuştu.

BELÖZOĞLU'NDAN KEREM'İN ISLIKLANMASIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA

Oyundan çıkarken tribünlerin tepki gösterdiği Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe'ye gelerek meydan okuduğunu dile getiren Emre Belözoğlu, şöyle devam etti:

"Fenerbahçe oynaması en keyifli ama en zor camia. Aynı yollardan geçen birisiyim. Elimden geldiğince onu motive etmeye çalışıyorum. Bitirici bir oyuncu. Geçen sene bunu başardı. Camiadan ricam, bazen beklentiler gerçekleşmeyince yaşanan kırgınlıkları, oyuncunun da taraftarın da anlaması gerekiyor. Kerem bu desteği hak ediyor. Benim için oyuncu değerlendirmede ilk sırada özveri yatıyor ve Kerem'de bu özveri var. Kerem'in durumunun problemmiş gibi algılanmasını doğru bulmuyorum. Fenerbahçe'ye bazen şampiyonluklar yetmez. Taraftarın ne istediğini iyi bilmek gerekiyor. Mücadeleden vazgeçmeyen yapıyı görünce sonuna kadar oyuncusunun yanında durduğunu gördüm. Ben de burada her sene şampiyonluk yaşamadım ama taraftar beni çok sevdi. Fenerbahçe'nin içinde olmak baskı gerektirir."

Kendisinin Fenerbahçe formasıyla ilk olarak MTK Budapeşte mücadelesinde sahaya çıktığını hatırlatan Belözoğlu, şunları söyledi:

"Ben hala o duyguyu yaşıyorum ama biraz yaşlandım. Duygum çok taze, hala kendimi sorumlu hissediyorum. Değişmeniz gerekiyor, kendinizi yeterli görmemeniz gerekiyor. Daha iyi bir teknik adam olmak için gayret ediyorum. Bu iş çalışma ve emek işi. İnşallah Fenerbahçe'nin kupalar kazanacağı günleri beraber yaşayacağız."

Sakatlığı bulunan Nathan Ake'nin takımla antrenmanlara başladığı bilgisini veren Emre Belözoğlu, Hollandalı futbolcunun Başakşehir maçında kadroda olabileceğini sözlerine ekledi.