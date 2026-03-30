 | Baran Aksoy

Fenerbahçe’de flaş transfer hamlesi! Yerinde izlediler: İstenen bonservis de belli oldu

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor. Gelecek sezon kanat rotasyonunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe'de ilk hedef belli oldu. 21 yaşındaki futbolcu yerinde izlenirken istenen bonservis de netlik kazandı. İşte detaylar....

GİRİŞ:
30.03.2026
saat ikonu 10:24
|
GÜNCELLEME:
30.03.2026
saat ikonu 11:08

Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe’de gelecek sezonun transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Sarı-lacivertli yönetim, yeni sezon öncesinde önceliği kanat hattını güçlendirmeyi hedefliyor.

SAMİ OUAİSSA YERİNDE İZLENDİ

Fenerbahçe’de Ertan Torunoğulları, geçtiğimiz günlerde Hollanda’ya gitti. Torunoğulları’nın, NEC Nijmegen forması giyen 21 yaşındaki futbolcu Sami Ouaissa’yı yerinde izlediği öğrenildi.

10 MİLYON EURO BONSERVİS İSTENİYOR

Fenerbahçe’nin Sami Ouaissa transferi için önümüzdeki günlerde somut adımlar atmasının beklendiği ifade edildi. Fas asıllı Hollandalı kanat oyuncusu için NEC Nijmegen’in yaklaşık 10 milyon euro bonservis talep ettiği aktarıldı.

31 MAÇTA 8 GOL, 4 ASİST

Sami Ouaissa, bu sezon NEC Nijmegen formasıyla 31 maçta görev aldı. 21 yaşındaki oyuncu bu süreçte 8 gol ve 4 asistlik katkı sağladı.

Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
