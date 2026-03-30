Fenerbahçe’de flaş transfer hamlesi! Yerinde izlediler: İstenen bonservis de belli oldu

Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe’de gelecek sezonun transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Sarı-lacivertli yönetim, yeni sezon öncesinde önceliği kanat hattını güçlendirmeyi hedefliyor.
Fenerbahçe’de Ertan Torunoğulları, geçtiğimiz günlerde Hollanda’ya gitti. Torunoğulları’nın, NEC Nijmegen forması giyen 21 yaşındaki futbolcu Sami Ouaissa’yı yerinde izlediği öğrenildi.
Fenerbahçe’nin Sami Ouaissa transferi için önümüzdeki günlerde somut adımlar atmasının beklendiği ifade edildi. Fas asıllı Hollandalı kanat oyuncusu için NEC Nijmegen’in yaklaşık 10 milyon euro bonservis talep ettiği aktarıldı.
Sami Ouaissa, bu sezon NEC Nijmegen formasıyla 31 maçta görev aldı. 21 yaşındaki oyuncu bu süreçte 8 gol ve 4 asistlik katkı sağladı.