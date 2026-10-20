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Spor
Avatar
Editor
 | Yasin Aşan
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
20.10.2026
saat ikonu 23:19
|
GÜNCELLEME:
20.10.2026
saat ikonu 23:19

Fenerbahçe'de Greenwood, Slavia Prag beraberliğini değerlendirdi! "Şanssız bir gündü"

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında sahasında karşılaştığı Çekya temsilcisi Slavia Prag ile 2-2 berabere kaldı. Maçın ardından açıklamalarda bulunan sarı-lacivertlilerin İngiliz futbolcusu Mason Greenwood, "Maçın eşit şekilde gittiğini söyleyebilirim. Bugün bizler açısından şanssız bir gündü ama çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

Avatar
Editor
 Yasin Aşan
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Fenerbahçe'de Greenwood, Slavia Prag beraberliğini değerlendirdi!
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
20.10.2026
saat ikonu 23:19
|
GÜNCELLEME:
20.10.2026
saat ikonu 23:19

'nde 3. hafta maçlarının heyecanı yaşanıyor. Organizasyonda Türkiye'yi temsil eden , 3. hafta maçında 'da Çekya temsilcisi ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler, 2-0 öne geçtiği ve ilk yarısını 2-1 önde kapattığı maçta rakibiyle 2-2 berabere kaldı. Fenerbahçe, bu sonuçla "Devler Ligi"ndeki ikinci beraberliğini alarak puanını 2'ye yükseltti.

Fenerbahçe'nin Slavia Prag karşısındaki 2. golünü kaydeden İngiliz oyuncu , mücadelenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'de Greenwood, Slavia Prag beraberliğini değerlendirdi! "Şanssız bir gündü"

İlk olarak maçı değerlendiren Greenwood, "İyi oynadığımızı söyleyebilirim, golümü attım ama takım her şeyden önce gelir. Bugün maalesef yeterli olmadı. Dolayısıyla maçla alakalı çok fazla şey söylemek istemiyorum. Üzerimizde çok fazla kötü şans var. Bence maçı kazanmak için yeterli performans sergiledik. Yapacak bir şey yok, önümüze bakıp çalışmalarımızı sürdüreceğiz" diye konuştu.

Fenerbahçe'de Greenwood, Slavia Prag beraberliğini değerlendirdi! "Şanssız bir gündü"

"BUGÜN BİZLER AÇISINDAN ŞANSSIZ BİR GÜNDÜ"

Son dakikada yenilen golle puan kaybı yaşanmasına dair sorulan soruyu yanıtlayan Greenwood, "Aslında iki takım açısından da tempo düştü. Oyunun temposu düştü ama iki takımın herhangi biri diğerine daha üstün değildi. Maçın eşit şekilde gittiğini söyleyebilirim. Bugün bizler açısından şanssız bir gündü ama çalışmalarımızı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Slavia Prag karşısında 10 numara mevkiinde oynadığının hatırlatılması üzerine 25 yaşındaki futbolcu, "Ben açıkçası sahada olmaktan keyif alıyorum. Hocamız nerede oynamamız istiyorsa ben orada oynarım. Çok fazla geri çekildiğimize katılmıyorum. Futbolda bu tarz şeyler olabiliyor. Herhangi bir takımın diğerinden üstün olduğunu düşünmüyorum. İstediğimiz şekilde maalesef olmadı son dakika bir gol yedik ama böyle malesef" şeklinde konuştu.

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ETİKETLER
#İstanbul
#fenerbahçe
#Futbol
#UEFA Şampiyonlar Ligi
#Slavia Prag
#Mason Greenwood
#Spor
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