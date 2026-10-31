Fenerbahçe'de Greenwood şoku! İngiliz oyuncu Göztepe maçı kadrosuna alınmadı

Trendyol Süper Lig'de 10. hafta maçlarının heyecanı yaşanıyor. Ligde haftanın kritik maçlarından birinde Fenerbahçe ile Göztepe, bugün saat 19.00'da Chobani Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

Sonucu merakla beklenen mücadeleye kısa bir süre kala her iki takımın ilk 11'leri belli oldu. Fenerbahçe'nin maça Ederson, Semedo, Skriniar, Oppong, Levent Mercan, Kante, Guendouzi, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, Kerem Aktürkoğlu ve Lukaku 11'iyle çıkacağı açıklandı.

MASON GREENWOOD KADROYA DAHİL EDİLMEDİ

Fenerbahçe'de Göztepe maçının ilk 11'i belli olurken 25 yaşındaki İngiliz yıldızı Mason Greenwood'un maç kadrosunda olmaması dikkati çekti.

Fenerbahçe'de teknik sorumlu Dirk Kuyt, konuyla ilgili maç öncesinde yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Mason Greenwood'un grip olduğu için bugün oynayamayacağını belirten Kuyt, "Kendisiyle birkaç saat önce Samandıra'da da konuştum. Aslında bu maç için çok heyecanlıydı. Onun da sağlığına dikkat etmemiz gerekiyor, herhangi bir risk almamamız gerekiyor. Tek amacımız onu mümkün olduğunca çabuk iyileşmesini sağlamak. Hedefimiz bir sonraki oynayacağımız Liverpool maçı. Kadromuzda çok çok iyi oyuncular var. Sahaya çıkan bütün oyuncularıma sonuna kadar güveniyorum." dedi.