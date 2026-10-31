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Spor
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Editor
 | Yasin Aşan
KAYNAK:
Yasin Kerim Aşan
|
GİRİŞ:
31.10.2026
saat ikonu 18:27
|
GÜNCELLEME:
31.10.2026
saat ikonu 18:27

Fenerbahçe'de Greenwood şoku! İngiliz oyuncu Göztepe maçı kadrosuna alınmadı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında bugün saat 19.00'da sahasında Göztepe ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşmaya kısa bir süre kala ilk 11'ler belli olurken sarı-lacivertlilerde İngiliz yıldız Mason Greenwood maç kadrosuna dahil edilmedi. Konuyla ilgili teknik sorumlu Dirk Kuyt'tan açıklama geldi.

Avatar
Editor
 Yasin Aşan
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Fenerbahçe'de Greenwood şoku! İngiliz oyuncu Göztepe maçı kadrosuna alınmadı
KAYNAK:
Yasin Kerim Aşan
|
GİRİŞ:
31.10.2026
saat ikonu 18:27
|
GÜNCELLEME:
31.10.2026
saat ikonu 18:27

'de 10. hafta maçlarının heyecanı yaşanıyor. Ligde haftanın kritik maçlarından birinde ile , bugün saat 19.00'da 'nda karşı karşıya gelecek.

Sonucu merakla beklenen mücadeleye kısa bir süre kala her iki takımın ilk 11'leri belli oldu. Fenerbahçe'nin maça Ederson, Semedo, Skriniar, Oppong, Levent Mercan, Kante, Guendouzi, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, Kerem Aktürkoğlu ve Lukaku 11'iyle çıkacağı açıklandı.

MASON GREENWOOD KADROYA DAHİL EDİLMEDİ

Fenerbahçe'de Göztepe maçının ilk 11'i belli olurken 25 yaşındaki İngiliz yıldızı 'un maç kadrosunda olmaması dikkati çekti.

Fenerbahçe'de Greenwood şoku! İngiliz oyuncu Göztepe maçı kadrosuna alınmadı

Fenerbahçe'de teknik sorumlu Dirk Kuyt, konuyla ilgili maç öncesinde yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'de Greenwood şoku! İngiliz oyuncu Göztepe maçı kadrosuna alınmadı

Mason Greenwood'un grip olduğu için bugün oynayamayacağını belirten Kuyt, "Kendisiyle birkaç saat önce Samandıra'da da konuştum. Aslında bu maç için çok heyecanlıydı. Onun da sağlığına dikkat etmemiz gerekiyor, herhangi bir risk almamamız gerekiyor. Tek amacımız onu mümkün olduğunca çabuk iyileşmesini sağlamak. Hedefimiz bir sonraki oynayacağımız Liverpool maçı. Kadromuzda çok çok iyi oyuncular var. Sahaya çıkan bütün oyuncularıma sonuna kadar güveniyorum." dedi.

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#fenerbahçe
#göztepe
#Futbol
#trendyol süper lig
#Chobani Stadı
#Mason Greenwood
#Spor
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