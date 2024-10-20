Fenerbahçe'de hareketli saatler! Kongre üyeleri Ali Koç'a yetki verdi: Takımı ligden çekin 

20 Ekim 2024 22:31 - Güncelleme : 20 Ekim 2024 22:46

Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe deplasmanda karşılaştığı Samsunspor ile 2-2 berabere kaldı. Samsunspor'un son gol pozisyonunda faul tartışmaları yapılırken Fenerbahçe yönetiminden dikkat çeken bir adım geldi. Kongre üyelerinin Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a yetki verdiği be takımı ligden çekmesini talep ettiği belirtildi.

Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında Samsunspor​ ve Fenerbahçe​ kozlarını Samsun'da paylaştı. Gol düellosuna sahne olan mücadele 2-2 beraberlikle sona ererken tartışmalı pozisyonlar da maça damga vurdu.

Karadeniz ekibinin 88. dakikada Gaetan Laura'nın indirdiği topa iyi vuran Soner Aydoğdu'yla maçın sonucunu tayin ederken Fenerbahçeli futbolcular pozisyon içindeki İrfan Can Kahveci'ye faul yapıldığını hakeme iletti. Maçın hakemi VAR ile kısa süreli konuşmasının ardından mücadeleyi devam ettirdi.

MOURINHO DA POZİSYONA İTİRAZ ETTİ!

Maç sonunda açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, kalelerinde gördükleri son golde İrfan Can Kahveci'ye faul yapıldığını söyleyen Mourinho, "İkinci gol bazı takımlar için faul, bazı takımlar için basit. Arkadan itme var. Bazı takımlar için faul oluyor. Bizim için olmadı." dedi.

FENERBAHÇE LİGDEN Mİ ÇEKİLECEK?

Mücadelenin ardından sosyal medya kullanıcıları pozisyona itiraz ederken Ajansspor'dan Aygün Özipek, Fenerbahçe kongre üyelerinin Ali Koç’a tam yetki verdiğini söyleyerek, "Çekin bu takımı ligden. Bu operasyoncular ile bu lig yürümez" dediğini iddia etti.

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