Fenerbahçe'de ilk ayrılık belli oldu! Genç yıldız için yolun sonu göründü

Süper Lig'de şampiyonluk hedefi doğrultusunda kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, ara transfer dönemi için hazırlıklarını sürdürüyor. Orta sahaya takviye yapması beklenen sarı-lacivertlilerde transfer çalışmalarının yanı sıra kadroda düşünülmeyen isimlerle yolların ayrılması da planlanıyor.

Son gelen kulis haberine göre, bu kapsamda ayrılık listesinde ilk sırada Ognjen Mimovic yer alıyor.

FENERBAHÇE'DE İLK YOLCU MİMOVİC

Talisca'nın takımdan ayrılması ve Marco Asensio'nun sakatlığı nedeniyle orta saha bölgesine takviye yapması beklenen Fenerbahçe'de yabancı kontenjanı da transfer planlamasının önemli başlıklarından biri olacak. Yönetimin yeni transferlere yer açmak için bazı futbolcularla yollarını ayırmayı değerlendirdiği belirtilirken, Mimovic'in takımdan gönderilmesi gündeme geldi.

MİMOVİC İÇİN 6,7 MİLYON EURO ÖDENMİŞTİ

Fenerbahçe, Ali Koç döneminde Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız'dan kadrosuna kattığı Ognjen Mimovic için 6,7 milyon euro bonservis bedeli ödedi. Ancak genç sağ bek, sarı-lacivertli takımdaki geleceği açısından beklenen fırsatları bulamadı.

Transferinin ardından Zenit ve Pafos'a kiralanan 22 yaşındaki futbolcu, bu sezon Fenerbahçe kadrosunda yer almasına rağmen henüz resmi bir maçta forma giyemedi.

YÖNETİM TEKLİFLERİ BEKLİYOR

Mimovic, Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı üç karşılaşmanın kadrosunda bulunmasına rağmen teknik direktör İsmail Kartal'dan süre alamadı.

Sarı-lacivertli yönetimin, kadroda yeterince değerlendiremediği genç futbolcu için gelecek teklifleri beklediği ifade ediliyor. Ara transfer döneminde takıma yeni isimler kazandırmayı hedefleyen Fenerbahçe'de Mimovic'in geleceğinin, kulübe ulaşacak tekliflerin ardından netlik kazanması bekleniyor.