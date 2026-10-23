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Spor
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Editor
 | Serhat Yıldız
KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
23.10.2026
saat ikonu 09:27
|
GÜNCELLEME:
23.10.2026
saat ikonu 09:29

Fenerbahçe'de ilk ayrılık belli oldu! Genç yıldız için yolun sonu göründü

Ara transfer dönemi öncesi kadrosunu güçlendirmeyi hedefleyen Fenerbahçe'de ayrılacak ilk isim belli oldu. Sarı-lacivertliler, 6,7 milyon euroya transfer ettiği genç futbolcuyla yolları ayırmaya hazırlanıyor.

Avatar
Editor
 Serhat Yıldız
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Fenerbahçe'de ilk ayrılık belli oldu! Genç yıldız için yolun sonu göründü
KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
23.10.2026
saat ikonu 09:27
|
GÜNCELLEME:
23.10.2026
saat ikonu 09:29

Süper Lig'de şampiyonluk hedefi doğrultusunda kadrosunu güçlendirmek isteyen , ara transfer dönemi için hazırlıklarını sürdürüyor. Orta sahaya takviye yapması beklenen sarı-lacivertlilerde transfer çalışmalarının yanı sıra kadroda düşünülmeyen isimlerle yolların ayrılması da planlanıyor. 

Fenerbahçe'de ilk ayrılık belli oldu! Genç yıldız için yolun sonu göründü

Son gelen kulis haberine göre, bu kapsamda ayrılık listesinde ilk sırada Ognjen Mimovic yer alıyor.

Fenerbahçe'de ilk ayrılık belli oldu! Genç yıldız için yolun sonu göründü

FENERBAHÇE'DE İLK YOLCU MİMOVİC

Talisca'nın takımdan ayrılması ve Marco Asensio'nun sakatlığı nedeniyle orta saha bölgesine takviye yapması beklenen Fenerbahçe'de yabancı kontenjanı da transfer planlamasının önemli başlıklarından biri olacak. Yönetimin yeni transferlere yer açmak için bazı futbolcularla yollarını ayırmayı değerlendirdiği belirtilirken, Mimovic'in takımdan gönderilmesi gündeme geldi.

Fenerbahçe'de ilk ayrılık belli oldu! Genç yıldız için yolun sonu göründü

MİMOVİC İÇİN 6,7 MİLYON EURO ÖDENMİŞTİ

Fenerbahçe, döneminde Sırbistan temsilcisi 'dan kadrosuna kattığı Ognjen Mimovic için 6,7 milyon euro bonservis bedeli ödedi. Ancak genç sağ bek, sarı-lacivertli takımdaki geleceği açısından beklenen fırsatları bulamadı.

Fenerbahçe'de ilk ayrılık belli oldu! Genç yıldız için yolun sonu göründü

Transferinin ardından Zenit ve Pafos'a kiralanan 22 yaşındaki futbolcu, bu sezon Fenerbahçe kadrosunda yer almasına rağmen henüz resmi bir maçta forma giyemedi.

Fenerbahçe'de ilk ayrılık belli oldu! Genç yıldız için yolun sonu göründü

YÖNETİM TEKLİFLERİ BEKLİYOR

Mimovic, Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı üç karşılaşmanın kadrosunda bulunmasına rağmen teknik direktör 'dan süre alamadı.

Fenerbahçe'de ilk ayrılık belli oldu! Genç yıldız için yolun sonu göründü

Sarı-lacivertli yönetimin, kadroda yeterince değerlendiremediği genç futbolcu için gelecek teklifleri beklediği ifade ediliyor. Ara transfer döneminde takıma yeni isimler kazandırmayı hedefleyen Fenerbahçe'de Mimovic'in geleceğinin, kulübe ulaşacak tekliflerin ardından netlik kazanması bekleniyor.

Fenerbahçe'de ilk ayrılık belli oldu! Genç yıldız için yolun sonu göründü
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ETİKETLER
#fenerbahçe
#Ali Koç
#Futbol
#kızılyıldız
#ismail kartal
#Ognjen Mimovic
#Spor
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