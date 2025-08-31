Menü Kapat
TGRT Haber
Fenerbahçe'de İsmail Kartal hareketliliği! Hamdi Akın özel yatında ağırladı, sosyal medyada gündem oldu

Fenerbahçe cephesinde Portekizli teknik adam Jose Mourinho ile yollların ayrılmasından sonra teknik direktör arayışında sıcak bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertlilerin eski hocası İsmail Kartal, Fenerbahçe Asbaşkan Hamdi Akın ile yaptığı görüşmenin ardından Akın’ın yalısından ayrıldı.

Fenerbahçe'de İsmail Kartal hareketliliği! Hamdi Akın özel yatında ağırladı, sosyal medyada gündem oldu
Sarı lacivertlilerde Portekizli teknik adam ile yolların ayrılması sonrası teknik direktörlük koltuğuna oturacak isim netleşmeye başlıyor. 'nin Asbaşkanı Hamdi Akın teknik direktör ’la sürpriz bir görüşme gerçekleştirdi.

Fenerbahçe'de İsmail Kartal hareketliliği! Hamdi Akın özel yatında ağırladı, sosyal medyada gündem oldu

HAMDİ AKIN'LA BİR ARAYA GELDİ

Ekol Sport’un aktardığı habere göre, Fenerbahçe Asbaşkanı Hamdi Akın, teknik direktör İsmail Kartal ile Anadolu Hisarı’ndaki yalısında bir araya geldi. görüşmesinin ardından Kartal, Akın’ın yalısından ayrıldı. O anlar objektiflere yansırken, sosyal medyada bazı kullanıcılar görüntülerin eski olduğunu ileri sürdü.

Fenerbahçe'de İsmail Kartal hareketliliği! Hamdi Akın özel yatında ağırladı, sosyal medyada gündem oldu

ALİ KOÇ'UN RADARINDA ALMAN TEKNİK ADAM VAR

Fenerbahçe’de Başkan Ali Koç’un teknik direktörlük görevi için Roger Schmidt ile görüşmelerde bulunduğu ve listenin ilk sırasında Alman teknik adamın yer aldığı öğrenildi.

Fenerbahçe'de İsmail Kartal hareketliliği! Hamdi Akın özel yatında ağırladı, sosyal medyada gündem oldu

İSMAİL KARTAL REKORA İMZA ATMIŞTI

Fenerbahçe, 2023-2024 sezonunda teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde ’de tarihi bir sezon geçirirken, sezonu 99 puanla tamamlayarak kulüp tarihinin en yüksek puan rekorunu kırmıştı.

