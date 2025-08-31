Fenerbahçe'de İsmail Kartal hareketliliği! Hamdi Akın özel yatında ağırladı, sosyal medyada gündem oldu

Sarı lacivertlilerde Portekizli teknik adam Jose Mourinho ile yolların ayrılması sonrası teknik direktörlük koltuğuna oturacak isim netleşmeye başlıyor. Fenerbahçe'nin Asbaşkanı Hamdi Akın teknik direktör İsmail Kartal’la sürpriz bir görüşme gerçekleştirdi.

HAMDİ AKIN'LA BİR ARAYA GELDİ

Ekol Sport’un aktardığı habere göre, Fenerbahçe Asbaşkanı Hamdi Akın, teknik direktör İsmail Kartal ile Anadolu Hisarı’ndaki yalısında bir araya geldi. Transfer görüşmesinin ardından Kartal, Akın’ın yalısından ayrıldı. O anlar objektiflere yansırken, sosyal medyada bazı kullanıcılar görüntülerin eski olduğunu ileri sürdü.

ALİ KOÇ'UN RADARINDA ALMAN TEKNİK ADAM VAR

Fenerbahçe’de Başkan Ali Koç’un teknik direktörlük görevi için Roger Schmidt ile görüşmelerde bulunduğu ve listenin ilk sırasında Alman teknik adamın yer aldığı öğrenildi.

İSMAİL KARTAL REKORA İMZA ATMIŞTI

Fenerbahçe, 2023-2024 sezonunda teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde Süper Lig’de tarihi bir sezon geçirirken, sezonu 99 puanla tamamlayarak kulüp tarihinin en yüksek puan rekorunu kırmıştı.