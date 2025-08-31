Fenerbahçe, Gençlerbirliği deplasmanında! Mourinho sonrası merak edilen muhtemel 11 belli oldu

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında yarın deplasmanda Gençlerbirliği ile kozlarını paylaşacak. Eryaman Stadı’nda saat 19.00’da oynanacak mücadeleyi hakem Çağdaş Altay yönetecek. Avrupa maçları nedeniyle ilk haftayı bay geçen sarı-lacivertliler, lige 2. haftada Göztepe deplasmanında aldığı golsüz beraberlikle başlamıştı. Geçen hafta Kocaelispor’u Kadıköy’de 3-1 mağlup eden Fenerbahçe, bu sezonki ilk galibiyetini almıştı.

GÖLE TAKIMIN BAŞINDA

Şampiyonlar Ligi play-off turunda Benfica’ya 1-0 yenilerek Avrupa defterini kapatan sarı-lacivertlilerde, Portekiz ekibi karşısında alınan mağlubiyetin ardından Jose Mourinho ile yollar ayrıldı. Yönetim, kritik Gençlerbirliği deplasmanına takımın başında antrenör Zeki Murat Göle ile çıkma kararı aldı. Fenerbahçe, Başkent’te kazanarak hem çıkışını sürdürmek hem de milli araya moralli girmek istiyor.

5 EKSİK VAR

Kanarya’da Gençlerbirliği karşısında 5 oyuncu forma giyemeyecek. Sakatlıkları süren Becao, Cenk Tosun ve Mert Hakan’ın yanı sıra Benfica karşılaşmasında sakatlanan Jhon Duran ve Semedo da kadroda yer almayacak.

İŞTE MUHTEMEL 11’LER

Gençlerbirliği: Gökhan, Hanousek, Goutas, Thalisson, Pereira, Oğulcan, Zuzek, Abdürrahim, Traore, Göktan, Metehan

Fenerbahçe: Livakovic, Mert, Skriniar, Oosterwolde, Brown, İsmail, Fred, İrfan Can, Oğuz Aydın, Talisca, En-Nesyri