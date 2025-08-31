Menü Kapat
Fenerbahçe, Gençlerbirliği deplasmanında! Mourinho sonrası merak edilen muhtemel 11 belli oldu

Benfica mağlubiyeti sonrası Jose Mourinho ile yollarını ayıran Fenerbahçe, Süper Lig’de Gençlerbirliği deplasmanında 3 puan ve moral arayacak. Maça antrenör Zeki Murat Göle önderliğinde çıkacak sarı-lacivertlilerin muhtemel ilk 11'i belli oldu. İşte detaylar...

Fenerbahçe, Gençlerbirliği deplasmanında! Mourinho sonrası merak edilen muhtemel 11 belli oldu
, Trendyol ’in 4. haftasında yarın deplasmanda ile kozlarını paylaşacak. Eryaman Stadı’nda saat 19.00’da oynanacak mücadeleyi hakem Çağdaş Altay yönetecek. Avrupa maçları nedeniyle ilk haftayı bay geçen sarı-lacivertliler, lige 2. haftada Göztepe deplasmanında aldığı golsüz beraberlikle başlamıştı. Geçen hafta Kocaelispor’u Kadıköy’de 3-1 mağlup eden Fenerbahçe, bu sezonki ilk galibiyetini almıştı.

Fenerbahçe, Gençlerbirliği deplasmanında! Mourinho sonrası merak edilen muhtemel 11 belli oldu
Fenerbahçe yıldız orta sahayla anlaştı: Sürpriz transferde imzalar atılıyor!

GÖLE TAKIMIN BAŞINDA

Şampiyonlar Ligi play-off turunda Benfica’ya 1-0 yenilerek Avrupa defterini kapatan sarı-lacivertlilerde, Portekiz ekibi karşısında alınan mağlubiyetin ardından ile yollar ayrıldı. Yönetim, kritik Gençlerbirliği deplasmanına takımın başında antrenör Zeki Murat Göle ile çıkma kararı aldı. Fenerbahçe, Başkent’te kazanarak hem çıkışını sürdürmek hem de milli araya moralli girmek istiyor.

Fenerbahçe, Gençlerbirliği deplasmanında! Mourinho sonrası merak edilen muhtemel 11 belli oldu

5 EKSİK VAR

Kanarya’da Gençlerbirliği karşısında 5 oyuncu forma giyemeyecek. Sakatlıkları süren Becao, Cenk Tosun ve Mert Hakan’ın yanı sıra Benfica karşılaşmasında sakatlanan Jhon Duran ve Semedo da kadroda yer almayacak.

Fenerbahçe, Gençlerbirliği deplasmanında! Mourinho sonrası merak edilen muhtemel 11 belli oldu
Real Madrid - Mallorca maçında Fenerbahçe esintisi! Arda Güler yine yıldızlaştı

İŞTE MUHTEMEL 11’LER

Gençlerbirliği: Gökhan, Hanousek, Goutas, Thalisson, Pereira, Oğulcan, Zuzek, Abdürrahim, Traore, Göktan, Metehan

Fenerbahçe: Livakovic, Mert, Skriniar, Oosterwolde, Brown, İsmail, Fred, İrfan Can, Oğuz Aydın, Talisca, En-Nesyri

