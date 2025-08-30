Menü Kapat
29°
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Fenerbahçe yıldız orta sahayla anlaştı: Sürpriz transferde imzalar atılıyor!

Fenerbahçe'de Yves Bissouma ile anlaşmaya varıldı. Fenerbahçe yönetiminin uzun zamandır transfer etmek istediği yıldız orta saha, an itibarıyla sarı lacivertli kulübün teklifini kabul etti ve imza aşaması için geri sayım başladı.

KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
30.08.2025
saat ikonu 22:39
|
GÜNCELLEME:
30.08.2025
saat ikonu 22:39

'nin Yves Bissouma transferi resmen gerçekleşiyor. 'de şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, an itibarıyla Yves Bissouma ile anlaşmaya vardı ve ile bonservis pazarlıklarına başladı.

FENERBAHÇE'DE SÜRPRİZ TRANSFER RESMEN GERÇEKLEŞİYOR

Fenerbahçe'nin yaz başından bu yana etmek istediği ve bonservis sürecine takıldığı Yves Bissouma'da sürpriz gelişmeler yaşandı. Esasen ise Tottenham'ın ayrılığın önünü açtığı süreçte, Fenerbahçe de ivedi şekilde Yves Bissouma ile anlaşmaya vardı ve Londra temsilcisiyle sıkı bir pazarlık sürecine girişti. Son olarak da Yves Bissouma, geçtiğimiz haftalarda Galatasaray ile de anılmış ama görüşmeler olumlu sonuçlanmamıştı.

Fenerbahçe yıldız orta sahayla anlaştı: Sürpriz transferde imzalar atılıyor!

FENERBAHÇE'DE YVES BISSOUMA İÇİN MAAŞ KRİTİĞİ

Yves Bissouma ile prensipte anlaşan sarı lacivertliler, yıldız transferini beklenenden daha az bir maliyetle sonlandırmaya hazırlanıyor! Zira Yves Bissouma'nın, 6 milyon Euro civarlarında bir maaşla birlikte Fenerbahçe'ye yakın zamanda imza atması bekleniyor.

Fenerbahçe yıldız orta sahayla anlaştı: Sürpriz transferde imzalar atılıyor!

FENERBAHÇE'NİN YENİ GÖZDESİ YVES BISSOUMA'NIN PERFORMANSI

Tottenham tarafından gözden çıkarılan ve sözleşmesinin de son senesine giren Yves Bissouma, geçen sezon İngiliz ekibiyle 44 maça çıkmış ve 2514 dakika süre alıp, 2 kez de gol sevinci yaşamıştı.

Fenerbahçe yıldız orta sahayla anlaştı: Sürpriz transferde imzalar atılıyor!

Sıkça Sorulan Sorular

TOTTENHAM NEDEN FİKİR DEĞİŞTİRDİ?
Spurs, oyuncunun bedava ayrılmasını istemedi ve an itibarıyla bonserviste ciddi bir indirime gitti.
ETİKETLER
#transfer
#süper lig
#tottenham
#Fenerbahçe
#Fenerbahçe
#Transfer Haberleri
#imzayı atıyor
#yves bissouma
#Yves Bissouma
#Spor
