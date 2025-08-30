Fenerbahçe yıldız orta sahayla anlaştı: Sürpriz transferde imzalar atılıyor!

Fenerbahçe'nin Yves Bissouma transferi resmen gerçekleşiyor. Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, an itibarıyla Yves Bissouma ile anlaşmaya vardı ve Tottenham ile bonservis pazarlıklarına başladı.

FENERBAHÇE'DE SÜRPRİZ TRANSFER RESMEN GERÇEKLEŞİYOR

Fenerbahçe'nin yaz başından bu yana transfer etmek istediği ve bonservis sürecine takıldığı Yves Bissouma'da sürpriz gelişmeler yaşandı. Esasen ise Tottenham'ın ayrılığın önünü açtığı süreçte, Fenerbahçe de ivedi şekilde Yves Bissouma ile anlaşmaya vardı ve Londra temsilcisiyle sıkı bir pazarlık sürecine girişti. Son olarak da Yves Bissouma, geçtiğimiz haftalarda Galatasaray ile de anılmış ama görüşmeler olumlu sonuçlanmamıştı.

FENERBAHÇE'DE YVES BISSOUMA İÇİN MAAŞ KRİTİĞİ

Yves Bissouma ile prensipte anlaşan sarı lacivertliler, yıldız transferini beklenenden daha az bir maliyetle sonlandırmaya hazırlanıyor! Zira Yves Bissouma'nın, 6 milyon Euro civarlarında bir maaşla birlikte Fenerbahçe'ye yakın zamanda imza atması bekleniyor.

FENERBAHÇE'NİN YENİ GÖZDESİ YVES BISSOUMA'NIN PERFORMANSI

Tottenham tarafından gözden çıkarılan ve sözleşmesinin de son senesine giren Yves Bissouma, geçen sezon İngiliz ekibiyle 44 maça çıkmış ve 2514 dakika süre alıp, 2 kez de gol sevinci yaşamıştı.