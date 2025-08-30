85 milyon Euroya transfer oldu: Annesine selam gönderdi

Newcastle United, 'Alexander Isak ve Liverpool' sürecine alternatif olarak Nick Woltemade'i kadrosuna kattı. Alexander Isak transferine izin vermeye hazırlanan siyah beyazlı yönetim, 85 milyon Euroluk bir bedelle Nick Woltemade'i transfer etti ve kulüp rekorunu kırdı.

NICK WOLTEMADE ANNESİNE SELAM GÖNDERDİ

Newcastle United'ın yeni transferi Nick Woltemade; neden 27 numarayı seçtiği sorulduğunda, bu sayıların annesinin doğum tarihi olduğunu ve kendisi için çok özel bir anlam barındırdığını ifade etti. Ayrıca da çok mutlu olduğunu anlatan Alman yıldız, "Böylesine muhteşem bir kulüpte olduğum için çok mutluyum. İlk temastan itibaren kulübün beni istediğini ve benim için büyük planlar yaptığını hissettim. Almanya’dan ayrılmak hayatımda büyük bir adım ama herkes beni çok sıcak karşıladı, şimdiden aile gibi hissediyorum. Teknik direktörle yaptığım görüşmelerden buranın kendimi en üst seviyeye çıkaracağım doğru yer olduğunu anladım. Stadyumu televizyondan izledim, harika görünüyor ve atmosferin çılgınca olduğunu biliyorum. Burada oynamak ve goller atmaya başlamak için sabırsızlanıyorum." dedi.

https://x.com/NUFC/status/1961746932260352045