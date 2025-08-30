Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
29°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

85 milyon Euroya transfer oldu: Annesine selam gönderdi

Newcastle United, Nick Woltemade'i 85 milyon Euroya transfer etti. Yetenekli hücumcu, transfer heyecanına rağmen ilk sözlerinde annesine dair anlamlı bir mesaj verdi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
85 milyon Euroya transfer oldu: Annesine selam gönderdi
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
30.08.2025
saat ikonu 21:56
|
GÜNCELLEME:
30.08.2025
saat ikonu 22:14

, 'Alexander Isak ve Liverpool' sürecine alternatif olarak Nick Woltemade'i kadrosuna kattı. Alexander Isak transferine izin vermeye hazırlanan siyah beyazlı yönetim, 85 milyon Euroluk bir bedelle Nick Woltemade'i etti ve kulüp rekorunu kırdı.

85 milyon Euroya transfer oldu: Annesine selam gönderdi

NICK WOLTEMADE ANNESİNE SELAM GÖNDERDİ

Newcastle United'ın yeni transferi Nick Woltemade; neden 27 numarayı seçtiği sorulduğunda, bu sayıların annesinin doğum tarihi olduğunu ve kendisi için çok özel bir anlam barındırdığını ifade etti. Ayrıca da çok mutlu olduğunu anlatan Alman yıldız, "Böylesine muhteşem bir kulüpte olduğum için çok mutluyum. İlk temastan itibaren kulübün beni istediğini ve benim için büyük planlar yaptığını hissettim. Almanya’dan ayrılmak hayatımda büyük bir adım ama herkes beni çok sıcak karşıladı, şimdiden aile gibi hissediyorum. Teknik direktörle yaptığım görüşmelerden buranın kendimi en üst seviyeye çıkaracağım doğru yer olduğunu anladım. Stadyumu televizyondan izledim, harika görünüyor ve atmosferin çılgınca olduğunu biliyorum. Burada oynamak ve goller atmaya başlamak için sabırsızlanıyorum." dedi.

https://x.com/NUFC/status/1961746932260352045

Sıkça Sorulan Sorular

ALEXANDER ISAK TRANSFERİ NEDEN SONUÇLANMADI?
Newcastle United, Liverpool'un ilk tekliflerini reddetmiş ve fiyat yükseltmesini istemişti.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Berke Özer asist yaptı: Lille farklı kazandı!
Jose Mourinho'nun rekor tazminatı duyuruldu: Fenerbahçe'de Ali Koç'un kararının bedeli ağır oldu!
ETİKETLER
#Spor
#transfer
#Newcastle United
#Newcastle United
#Transfer Haberleri
#Premier League
#Nick Woltemade
#Nick Woltemade
#Resmi Transfer
#Kulüp Rekoru
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.