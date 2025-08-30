Berke Özer asist yaptı: Lille farklı kazandı!

Berke Özer'in formasını giydiği Lille, Ligue 1'de Lorient ile karşılaştı. Yetenekli eldivenin asist yaptığı mücadele, 7-1'lik Lille galibiyetiyle sonuçlandı.

https://x.com/losclive/status/1961836433917816923

LILLE ADETA GOL OLDU YAĞDI!

Stade du Moustoir'da oynanan mücadelede konuk ekibe galibiyeti getiren golleri; Perraud, Igamane(2), Fernandez(2), Haraldsson ve Sahraoui attı. Ayrıca ev sahibi Lorient ise tek sayısını Aiyegun Tosin ile bulurken; Berke Özer, heyecanlı maçtaki son golün asistini yaptı.

LILLE 7 PUANA ULAŞTI

Ligue 1'de üç maça çıkan Lille, bu galibiyetle birlikte 7 puana ulaştı ve zirve takibini sürdürdü.

https://x.com/losclive/status/1961796747673407651