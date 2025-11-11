Menü Kapat
TGRT Haber
Canlı Yayın
19°
Ekonomi
Editor
 Safa Keser

Yeşil Yatırım Holding'ten Meta Mobilite Enerji'ye 10 Milyon Dolarlık Stratejik Yatırım

Yeşil Yatırım Holding, elektrikli araç şarj istasyonları ağı operatörü Meta Mobilite Enerji A.Ş.'ye 10 milyon dolar yatırım yaparak enerji alanındaki büyüme stratejisini destekleyecek.

Yeşil Yatırım Holding'ten Meta Mobilite Enerji'ye 10 Milyon Dolarlık Stratejik Yatırım
Bülten
11.11.2025
16:50
11.11.2025
16:53

Yeşil Holding A.Ş., enerji sektöründeki büyüme stratejisi doğrultusunda önemli bir adım attı. Şirket, 1000 Yatırımlar Holding A.Ş.'nin %92 oranında bağlı ortaklığı olan Meta Mobilite Enerji A.Ş.'ye 10 milyon ABD doları tutarında yatırım yapma kararı aldı.

Meta Mobilite, iştiraki Trugo'nun şarj istasyonlarının kurulumu ve işletimini üstleniyor. Gerçekleştirilecek sermaye artırımı sonucunda Yeşil Yatırım Holding, Meta Mobilite'nin %16,67 oranında payına sahip olacak.

Yeşil Yatırım Holding'ten Meta Mobilite Enerji'ye 10 Milyon Dolarlık Stratejik Yatırım

Bugün (11 Kasım 2025) imzalanan "Pay Alım Satım ve Sermaye İştirak Sözleşmesi" ile taraflar yatırım sürecini resmen başlattı. Şirket, gerekli yasal prosedürlerin kısa süre içinde tamamlanacağını bildirdi.

Yatırım kapsamında, Meta Mobilite'nin elektrikli araç şarj istasyonları ağı genişletilecek ve üretim projelerine kaynak sağlanması hedefleniyor. Yeşil Yatırım Holding, bu adımın enerji alanındaki stratejik büyüme hedeflerine katkı sağlayacağını ve sürdürülebilir gelir artışını destekleyeceğini açıkladı.

#togg
#elektrikli araç
#yatırım
#şarj istasyonu
#yenilenebilir enerji
#Yeşil Yatırım
#Meta Mobilite
#Ekonomi
