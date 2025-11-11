Yeşil Yatırım Holding’ten Meta Mobilite Enerji’ye 10 Milyon Dolarlık Stratejik Yatırım

Yeşil Yatırım Holding A.Ş., enerji sektöründeki büyüme stratejisi doğrultusunda önemli bir adım attı. Şirket, 1000 Yatırımlar Holding A.Ş.’nin %92 oranında bağlı ortaklığı olan Meta Mobilite Enerji A.Ş.’ye 10 milyon ABD doları tutarında yatırım yapma kararı aldı.

Meta Mobilite, TOGG iştiraki Trugo’nun elektrikli araç şarj istasyonlarının kurulumu ve işletimini üstleniyor. Gerçekleştirilecek sermaye artırımı sonucunda Yeşil Yatırım Holding, Meta Mobilite’nin %16,67 oranında payına sahip olacak.

Bugün (11 Kasım 2025) imzalanan “Pay Alım Satım ve Sermaye İştirak Sözleşmesi” ile taraflar yatırım sürecini resmen başlattı. Şirket, gerekli yasal prosedürlerin kısa süre içinde tamamlanacağını bildirdi.

Yatırım kapsamında, Meta Mobilite’nin elektrikli araç şarj istasyonları ağı genişletilecek ve yenilenebilir enerji üretim projelerine kaynak sağlanması hedefleniyor. Yeşil Yatırım Holding, bu adımın enerji alanındaki stratejik büyüme hedeflerine katkı sağlayacağını ve sürdürülebilir gelir artışını destekleyeceğini açıkladı.