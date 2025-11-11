Altın için çarpıcı tahmin! Mehmet Ali Yıldırımtürk: 25 Aralık'a kadar bu rakamı görecek

Kategoriler
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, piyasa hakkında değerlendirmede bulunarak altın ve gümüş fiyatları hakkında öngörülerini paylaştı. Yıldırımtürk ons ve gram altın için yılsonu tahminlerini paylaştı ve tüm yatırımcılar için kritik tarihi açıkladı.
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, doların yerine önümüzdeki dönemde yeni bir para birimi oluşturuluncaya kadar bir süre altının onun yerine ikame edileceğini iddia etti. Yıldırımtürk, "Bir düzeltme hareketi geliyor ama sonrasında bu çok kısa sürüyor. Ayın 10'undan sonra tekrar yükseliş başlıyor. Dolayısıyla bugünlerdeki yükseliş bana tabii çok yabancı gelmedi ama o zaman geçtiğimiz yıllara göre gerekçeleri farklı bir yükselişle tekrar yoluna devam ediyor. Muhtemelen 2026'da da altın devam edecek" dedi.
Burada en büyük destekçi merkez bankalarının döviz altın alımları olduğunu ifade eden Yıldırımtürk, "Tabii ki bu talep özellikle hem ekonomilere olan güvenin zayıflaması hem de dünyadaki bu değişim dönüşüm sürecinde kendilerini biraz daha güvenli liman özelliği taşıyan altında durmak istemelerinden kaynaklanıyor" diyerek süreçle ilgili bilgi verdi.
Amerika'da özellikle hükümetin bir süreden beri kapalı olması ve yeniden açılıyor olmasının da bu yükselişte etkili olduğunu savunan Yıldırımtürk, "Diğer taraftan önceki gün açıklanan Çin'deki enflasyon verisinin de biraz daha yüksek gelmiş olması da altına katkı sağladı. Bizim için zaten enflasyonda vatandaş enflasyonun düşeceğine inanmadığı sürece altın alımlarına devam edecek gibi görünüyor" dedi.
Yıldırımtürk: "Amerika’da bütçe açığının yüksek olması ve bunu karşılayabilmek için yeni para basma eğilimleri dolara olan güveni daha da zayıflatıyor. Bunun yerine hangi para konulabilir denildiğinde; euro denildi, olmadı; sterlin denildi, olmadı; Japon yeni denildi, o da olmadı. Dolayısıyla yeni bir para birimi oluşuncaya kadar altın biraz daha bunların yerine konulacak bir emtia gibi görünüyor. Bu öyle bir şey olduğu zaman artık ons bazında fiyatın nereye gideceğini tahmin etmek çok zor. Biraz abartılı beklentiler var — “Onsu 10.000 dolar olur mu?” deniliyor. Bu da olabilir tabii. Çünkü altının bundan böyle topraktan çıkarma maliyetinin de her geçen gün arttığını görüyoruz. Daha derinden çıkarma zorunluluğu doğmuş durumda" dedi.
En çok altın çıkaran ülkelerin başında şu anda Çin'in geldiğini belirten Yıldırımtürk, "Daha önce Güney Afrika lider konumdaydı. Türkiye’de ise yılda yaklaşık 30 ton altın çıkarılıyor. Ancak yeni bir maden ocağı işletilebilmesi hem masraflı hem de zaman alıcı bir işlem. Bizim de kapasite olarak 100 ton çıkarma imkânımız olduğu söyleniyor. Türkiye’de yaklaşık 6.400 ton toprak altı altın rezervi var, bunun 1.600 tonu çıkarılabilir durumda. Fakat mevcut maliyetler açısından tesis kurmak da kolay değil. Bu bakımdan altının bu gerekçelerle fiyatının bundan sonra da yükseliş yönünde olacağı düşünülüyor. Ancak agresif fiyat hareketlerinde spekülatif ortamda bir miktar düzeltmeler de olabilir, bunu da göz ardı etmemek gerekir" dedi.
Seviyelerle ilgili olarak yıl sonu için tahminlerini açıklayan Yıldırımtürk, "Ons bazında 4.500 dolar seviyelerinde bir kapanış olması söz konusu olabilir. Bugünlerde bir anda 150 dolar kadar yükseldiğini görüyoruz. 4.160 dolar seviyesi önemli; burası geçilirse daha önce gördüğümüz 4.380 doların aşılmasıyla 4.500 dolar seviyesi görülebilir. Muhtemelen Aralık 25’ine kadar, bu seviyelere ulaşabiliriz" dedi.
"Diğer taraftan Merkez Bankası'nın uyguladığı kontrollü kur sistemi nedeniyle de doların sene sonunda bu hızla giderse 43 lira 50 kuruş civarına ulaşması mümkün" diyen Yıldırımtürk, "Bunun çarpan etkisiyle gram altında da 5.800–5.850 TL aralığında fiyat hareketleri görülebilir. Daha önce test edilen 6.700 TL seviyelerinin de muhtemelen 6.500–6.750 TL aralığında yeniden görülebileceğini düşünüyorum" diyerek gram altın için rakam verdi.
Gümüş fiyatları için de beklentisini açıklayan Yıldırımtürk, "Gümüşte 53,5 dolar ons seviyeleri daha önce test edilmişti; burayı yeniden görebiliriz. Ancak bunun üzeri için bekleyip görmek gerekir. Gümüşün yükselişinde hem altınla birlikte hareket etmesi hem de endüstriyel metal özelliğiyle bakır fiyatlarının yükselmesinden destek alması etkili" dedi.
Türkiye’de gümüş piyasası çok derin olmadığı için fiyatlamaların da çok sağlıklı olmadığını belirten Yıldırımtürk, "En son kilogram fiyatı 77 liraya kadar çıkmıştı, şu anda yaklaşık 85 seviyesinde. Yani 85 kilo gümüş 1 kilo altın alabiliyor. Bu oran korunabilir. Bu durumda gümüşte yıl sonu itibarıyla 80–90 TL seviyeleri görülebilir. Ancak gümüş yatırımında alım-satım farkı yüksek olduğu için yatırımcıların fiziki değil, kaydi yani ons/dolar bazında ekran üzerinden kontratlarla işlem yapmaları daha doğru olur. Çünkü 77 liradan aldığınız gümüşü 70 liradan satmak zorunda kalabiliyorsunuz. Bu nedenle gümüş yatırımlarının kaydi olarak yapılması çok daha mantıklı olacaktır" dedi.