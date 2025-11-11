Altın için çarpıcı tahmin! Mehmet Ali Yıldırımtürk: 25 Aralık'a kadar bu rakamı görecek

ALTIN İÇİN ABARTILI BEKLENTİLER VAR: ONSU 10 BİN DOLAR OLABİLİR

Yıldırımtürk: "Amerika’da bütçe açığının yüksek olması ve bunu karşılayabilmek için yeni para basma eğilimleri dolara olan güveni daha da zayıflatıyor. Bunun yerine hangi para konulabilir denildiğinde; euro denildi, olmadı; sterlin denildi, olmadı; Japon yeni denildi, o da olmadı. Dolayısıyla yeni bir para birimi oluşuncaya kadar altın biraz daha bunların yerine konulacak bir emtia gibi görünüyor. Bu öyle bir şey olduğu zaman artık ons bazında fiyatın nereye gideceğini tahmin etmek çok zor. Biraz abartılı beklentiler var — “Onsu 10.000 dolar olur mu?” deniliyor. Bu da olabilir tabii. Çünkü altının bundan böyle topraktan çıkarma maliyetinin de her geçen gün arttığını görüyoruz. Daha derinden çıkarma zorunluluğu doğmuş durumda" dedi.

