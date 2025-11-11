Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Şenay Yurtalan

Fırat Aydınus bahis soruşturmasına isyan etti: Bir hesapla birçok hakem zan altında kaldı

Türk futbolunda bahis soruşturması derinleşmeye devam ederken, eski hakem Fırat Aydınus birçok hakemin haksız yere suçlandıklarını belirtti. Bazı hakemlerin pandemi döneminde amatör statüde oldukları sırada maç izlemek için bahis platformlarına hesap açtıklarını belirten Aydınus bu nedenle zan altında kaldıklarını kaydetti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Fırat Aydınus bahis soruşturmasına isyan etti: Bir hesapla birçok hakem zan altında kaldı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
11.11.2025
saat ikonu 16:34
|
GÜNCELLEME:
11.11.2025
saat ikonu 16:44

Esenler Belediyesi’nin Aynen TV YouTube kanalında yayımlanan programa konuk olan FIFA kokartlı eski hakem Fırat Aydınus, gündemdeki hakemlik krizi, bahis skandalı, sistemi ve hakemlere duyulan güven sorunu üzerine önemli açıklamalarda bulundu.

Fırat Aydınus bahis soruşturmasına isyan etti: Bir hesapla birçok hakem zan altında kaldı

“BİRÇOK HAKEM ZAN ALTINDA KALDI”

Futbol kamuoyunu derinden sarsan bahis skandalı ile ilgili konuşan Aydınus, sürecin yeterince şeffaf yürütülmediğini söyledi. "Sadece hesap açmakla birçok hakem zan altında kaldı" iddiasında bulunan Aydınus, bazı hakemlerin pandemi döneminde amatör statüde oldukları sırada maç izlemek için bahis platformlarına hesap açtıklarını ancak bugün bu nedenle haksız şekilde suçlandıklarını belirtti.

Fırat Aydınus bahis soruşturmasına isyan etti: Bir hesapla birçok hakem zan altında kaldı


“BU DURUM ADALET DUYGUSUNU ZEDELER”

Soruşturmanın sadece hakemlerle sınırlı tutulmasının futbolun diğer kirli alanlarını perdeleyeceğine dikkat çeken Aydınus, "Eğer bu mesele sadece hakemlerle sınırlı kalırsa, futbolun diğer alanlarındaki kirli bölgeler temizlenmemiş olur. Bu durum adalet duygusunu zedeler" şeklinde konuştu. Deneyimli eski hakem, UEFA’nın da Türkiye’deki bahis olaylarıyla ilgili olarak tüm FIFA kokartlı hakemleri yazılı biçimde uyardığını aktardı.

“TEKNOLOJİ FUTBOLUN DOĞASINI DEĞİŞTİRDİ”

Türk hakemlerinin yaşadığı genel problemler hakkında da konuşan Aydınus, asıl problemin teknik veya tecrübe eksikliğinden değil, güven eksikliğinden kaynaklandığını söyledi. Aydınus, "Biz yabancı hakem ithal etmedik, güven ithal etmeye çalıştık. Asıl mesele, hakemlere duyulan güvensizliktir" dedi.
Programda aynı zamanda VAR sistemi hakkında da değerlendirmelerde bulunan eski hakem, teknolojinin futbolun doğasını değiştirdiğini belirtti ve "VAR geldikten sonra hakemler, ‘nasıl olsa VAR var’ diyerek koşmayı, açı almayı bıraktı. Teknoloji ilerliyor ama futbolun ruhu kayboluyor" ifadelerini kullandı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Futbolda bahis soruşturması derinleşiyor! Kulüplerin küme düşmesi gündemde
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Bahis skandalında adı geçen Necip Uysal konuşmakta zorlandı! 'Konuşamıyorum, uyuyamıyorum'
ETİKETLER
#var
#Bahis Skandali
#Hakemlik
#Fırat Aydınus
#Futbol Güven Sorunu
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.