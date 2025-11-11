Fırat Aydınus bahis soruşturmasına isyan etti: Bir hesapla birçok hakem zan altında kaldı

Esenler Belediyesi’nin Aynen TV YouTube kanalında yayımlanan programa konuk olan FIFA kokartlı eski hakem Fırat Aydınus, gündemdeki hakemlik krizi, bahis skandalı, VAR sistemi ve hakemlere duyulan güven sorunu üzerine önemli açıklamalarda bulundu.

“BİRÇOK HAKEM ZAN ALTINDA KALDI”

Futbol kamuoyunu derinden sarsan bahis skandalı ile ilgili konuşan Aydınus, sürecin yeterince şeffaf yürütülmediğini söyledi. "Sadece hesap açmakla birçok hakem zan altında kaldı" iddiasında bulunan Aydınus, bazı hakemlerin pandemi döneminde amatör statüde oldukları sırada maç izlemek için bahis platformlarına hesap açtıklarını ancak bugün bu nedenle haksız şekilde suçlandıklarını belirtti.



“BU DURUM ADALET DUYGUSUNU ZEDELER”

Soruşturmanın sadece hakemlerle sınırlı tutulmasının futbolun diğer kirli alanlarını perdeleyeceğine dikkat çeken Aydınus, "Eğer bu mesele sadece hakemlerle sınırlı kalırsa, futbolun diğer alanlarındaki kirli bölgeler temizlenmemiş olur. Bu durum adalet duygusunu zedeler" şeklinde konuştu. Deneyimli eski hakem, UEFA’nın da Türkiye’deki bahis olaylarıyla ilgili olarak tüm FIFA kokartlı hakemleri yazılı biçimde uyardığını aktardı.



“TEKNOLOJİ FUTBOLUN DOĞASINI DEĞİŞTİRDİ”

Türk hakemlerinin yaşadığı genel problemler hakkında da konuşan Aydınus, asıl problemin teknik veya tecrübe eksikliğinden değil, güven eksikliğinden kaynaklandığını söyledi. Aydınus, "Biz yabancı hakem ithal etmedik, güven ithal etmeye çalıştık. Asıl mesele, hakemlere duyulan güvensizliktir" dedi.

Programda aynı zamanda VAR sistemi hakkında da değerlendirmelerde bulunan eski hakem, teknolojinin futbolun doğasını değiştirdiğini belirtti ve "VAR geldikten sonra hakemler, ‘nasıl olsa VAR var’ diyerek koşmayı, açı almayı bıraktı. Teknoloji ilerliyor ama futbolun ruhu kayboluyor" ifadelerini kullandı.