19°
Spor
 Şenay Yurtalan

Futbolda bahis soruşturması derinleşiyor! Kulüplerin küme düşmesi gündemde

Spor dünyasını sarsan bahis soruşturması derinleşmeye devam ediyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada bini aşkın futbolcunun isminin bahis skandalına karıştığı belirlenmişti. Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya’nın tutuklanması ise olayı başka bir boyuta taşıdı. Spor Hukukçusu Av. Emin Özkurt Tgrt Haber’e yaptığı değerlendirmede yasa dışı bahis oynayan futbolcuların alacağı olası cezaları belirtirken, bu soruşturmanın artık bir şike soruşturmasına evrildiğini vurgulayarak, bazı kulüplerin küme düşebileceğini ifade etti.

Futbolda bahis soruşturması derinleşiyor! Kulüplerin küme düşmesi gündemde
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturması kapsamında Başkanı Murat Özkaya şike suçunun işlenmiş olduğuna dair kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delillerin bulunması nedeniyle tutuklandı. Tgrt Haber’e önemli açıklamalarda bulunan Spor Hukukçusu Av. Emin Özkurt konuyla ilgili olarak bu tarz durumlarda kulüplerin de bir alt lige düşürme cezası ile karşı karşıya gelebileceğini belirtti. İşte dikkat çeken haberin detayları…

Futbolda bahis soruşturması derinleşiyor! Kulüplerin küme düşmesi gündemde

“3 AY İLE 12 AY ARASINDA MÜSABAKADAN MEN CEZASI VERME İHTİMALİ SÖZ KONUSU”

’nun kendi bünyesinde faaliyet gösteren hakemler, futbolcular, yöneticiler ve menajerler üzerinde bir denetleme yetkisi vardır. İşte şu anda bu yetki kullanılıyor. Futbolcuların, hakemlerin, yöneticilerin, menajerlerin yani futbol ailesinin mensuplarının bahis faaliyetlerinde bulunması yasaktır. Bahis faaliyetinde bulunurlarsa Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. Maddesi çerçevesinde haklarında işlem yapılır. İşte biz dün binin üzerinde futbolcunun Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edildiğini gördük. Bahis oynamalarından dolayı.

Bundan sonra Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu her bir oyuncuyla ilgili ayrı ayrı değerlendirmelerde bulunacak. Bu değerlendirmeler neticesinde 3 ay ile 12 ay arasında bir müsabakadan men cezası verme ihtimali söz konusu. Veyahut futbolcuların savunmalarını alıp maddi hataları olduğunu görürse kendileriyle ilgili tedbirin kaldırılması ve ceza verilmemesi durumu da ortaya çıkabilir. Necip Uysal ve Ersin Destanoğlu’nun zaten başvuruları da kendilerinin herhangi şekilde bahis oynamadıkları, kişisel verilerinin bir şekilde ele geçirildiği ve onların bilgisi haricinde başkaları tarafından bahis oynandığı yönünde. Ki geçen hafta zaten Zorbay Küçük isimli hakemin de bu yönde iddiaları olmuş ve hakkında verilen tedbir kararı kaldırılmıştı.

Futbolda bahis soruşturması derinleşiyor! Kulüplerin küme düşmesi gündemde

“BAHİS OYNAMAK NORMAL VATANDAŞLARA YASAK DEĞİL”

Bahis soruşturması noktasında Futbol Federasyonu’nun kendi içinde yürüttüğü bir süreç ayrı diğer taraftan hukuki anlamda yürütülecek süreç ayrı. Bunu nasıl ayırt edebiliriz?

Türk vatandaşlarının devlet tarafından yetkilendirilmiş bahis firmalarından bahis oynaması yasak değildir. Bu suç da değildir. Ancak futbolcuysan, futbol ailesi mensubuysan hakemsen menajersen, kulüp başkanıysan bahis oynadığınız zaman işin rengi değişir. Disiplin talimatlarında cezası vardır. Ama normal vatandaşlara bir cezası yok. Fakat yasa dışı bahis oynarsanız bu takdirde gerek futbolcu olun gerek normal vatandaş olsun yine ceza alabilirsiniz.

Futbolda bahis soruşturması derinleşiyor! Kulüplerin küme düşmesi gündemde

“KULÜPLER ALT LİGE DÜŞEBİLİR”

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmalar hem yasa dışı bahis hem de müsabaka sonucunu etkilemeye doğru evrilmiş durumda. Eyüpspor’un Başkanı Murat Özkaya İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma çerçevesinde şike suçunun işlenmiş olduğuna dair kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delillerin bulunması nedeniyle tutuklanmış durumda. Tabii ki bir kulüp başkanı veya yöneticisi şike iddiaları üzerinden tutuklanıyorsa Türkiye Futbol Federasyonu’nun da konuyla alakalı adım atma ihtimali ve riski kulüpler açısından ne yazık ki ortaya çıkmaktadır. Çünkü Profesyonel Futbol Disiplin Talimatı’nın 56. Maddesi vardır. O madde müsabaka sonucunu etkilemeyi ele alır ve müsabakanın sonucunu veya sürecini, hukuka veya spor ahlakına aykırı şekilde etkilemeyi suç sayar. Bunu yapan eğer kulüp yöneticisi veya başkanıysa kulüplere bir alt lige düşürme cezası verilir der. Yani başkanları şike ihtimaline binaen tutuklanmış olan kulüpler açısından sorun doğabilir.

Futbolda bahis soruşturması derinleşiyor! Kulüplerin küme düşmesi gündemde

“BU ARTIK TÜRK FUTBOLUNDA ŞİKE VE BAHİS SORUŞTURMASIDIR”

Konunun bahis soruşturmasından şike soruşturmasına evrilmesi ne ifade eder?

Dün itibariyle bu artık bir bahis soruşturması değildir. Dün itibariyle müsabaka sonucunun etkilenmesi çerçevesinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 6222 sayılı sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesine dair kanunun 11. Maddesi çerçevesinde yaptığı tutuklamalar hem hakemleri içeriyor hem de Eyüpspor kulübünün başkanını içeriyor. Dolayısıyla dün itibariyle artık bu soruşturma Türk futbolunda şike ve bahis soruşturması adını alması gerekiyor. Yarın öbür gün belki başka verilerle birlikte halka halka genişleyen soruşturma ve dalga dalga gelişen tutuklamalarla, gözaltılarla birlikte çeşitli gelişmeler de olabilir. Bunları bekleyip görmek lazım ama bu artık bir bahis soruşturması değil bu artık Türk futbolunda şike ve bahis soruşturmasıdır.

Tüm spor kamuoyunun ve tüm Türk kamuoyunun bu soruşturmaları desteklemesi lazım. Bu kanser hücrelerinin Türk futbolundan bir neşterle atılması gerekiyor. İnşallah insanlarla ilgili masumiyet karinesi ve kirlenmeme hakkını da savunuyor olmamız lazım. Ancak somut veriler varsa ve süreçler hukuki olarak ilerliyorsa sonuna kadar gidilmesini desteklemek gerek.

