Bahis skandalında adı geçen Necip Uysal konuşmakta zorlandı! 'Konuşamıyorum, uyuyamıyorum'

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) başlattığı bahis soruşturması kapsamında bahis oynadığı tespit edilen çok sayıda futbolcu PFDK'ya sevk edildi. PFDK'ya sevk edilen futbolcular arasında yer alan Beşiktaşlı futbolcu Necip Uysal da şikayette bulunmak üzere Çağlayan Adliyesi'ne geldi. Suç duyurusunda bulunan ünlü futbolcu açıklamalarda bulundu.

"KONUŞAMIYORUM, DÜNDEN BERİ UYKU UYUYAMIYORUM"

Suç duyurusunun ardından basın mensuplarına açıklamalar yapan Uysal, "Bugün burada olmak istemezdim, bana suç attılar diyelim. Şikayet için geldik. Benim oynamadığım, hesap açmadığım bir sitede, benim T.C. kimlik numaramla hesap açılıp, bonus kuponla 2 kez bahis oynanmış. Bugün de bu bahsi yapanlar için suç duyurusunda bulunmaya geldim, her şey açığa kavuşsun diye. 20 senedir profesyonel futbol oynuyorum Beşiktaş Kulübü'nde. Kulübümün de ismini böyle şeylere koymaları beni inanılmaz üzüyor. Zaten konuşamıyorum, dünden beri uyku uyuyamıyorum. Nasıl konuşacağımı da bilmiyorum. Hayatımda yaşadığım en zorlu süreç bu. Çünkü yapmadığım bir şey ve benim adıma kopyalanmış bir T.C. kimlik numarası var. Bu T.C. ile bahis sitesi üzerinden kupon yapıyorlar benim için. Yapan kişi hakkında suç duyurusunda bulunduk" ifadelerini kullandı.

"HAYATIM BOYUNCA BAHİSİN B’SİNİN YANINDAN GEÇMEDİM"

Bu olay yaşandıktan sonra FIFA kokartlı hakem Zorbay Küçük ile iletişime geçtiğini dile getiren tecrübeli futbolcu, "Hayatım boyunca ne bahsin B'sinin yanından geçmişim, telefonuma indirmemişim, hiçbir şeye de üyeliğim yoktur. Zaten birkaç güne netleşecek" şeklinde konuştu.