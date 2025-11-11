Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Bahis skandalında adı geçen Necip Uysal konuşmakta zorlandı! 'Konuşamıyorum, uyuyamıyorum'

Futbolda bahis skandalında adı geçen ve PFDK'ya sevk edilen Beşiktaşlı futbolcu Necip Uysal, Çağlayan Adliyesi'nde suç duyurusunda bulundu. Uysal suç duyurusunun ardından açıklamalarda bulundu. Ünlü futbolcu, "Hayatımda yaşadığım en zorlu süreç bu çünkü yapmadığım bir şey. Hayatım boyunca ne bahisin B'sinin yanından geçmişim, telefonuma indirmemişim, üyeliğim yoktur" dedi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
11.11.2025
saat ikonu 12:40
|
GÜNCELLEME:
11.11.2025
saat ikonu 12:47

Türkiye Federasyonu'nun (TFF) başlattığı bahis soruşturması kapsamında bahis oynadığı tespit edilen çok sayıda futbolcu 'ya sevk edildi. PFDK'ya sevk edilen futbolcular arasında yer alan Beşiktaşlı futbolcu da şikayette bulunmak üzere Çağlayan Adliyesi'ne geldi. Suç duyurusunda bulunan ünlü futbolcu açıklamalarda bulundu.

Bahis skandalında adı geçen Necip Uysal konuşmakta zorlandı! 'Konuşamıyorum, uyuyamıyorum'

"KONUŞAMIYORUM, DÜNDEN BERİ UYKU UYUYAMIYORUM"

Suç duyurusunun ardından basın mensuplarına açıklamalar yapan Uysal, "Bugün burada olmak istemezdim, bana suç attılar diyelim. Şikayet için geldik. Benim oynamadığım, hesap açmadığım bir sitede, benim T.C. kimlik numaramla hesap açılıp, bonus kuponla 2 kez bahis oynanmış. Bugün de bu bahsi yapanlar için suç duyurusunda bulunmaya geldim, her şey açığa kavuşsun diye. 20 senedir profesyonel futbol oynuyorum Kulübü'nde. Kulübümün de ismini böyle şeylere koymaları beni inanılmaz üzüyor. Zaten konuşamıyorum, dünden beri uyku uyuyamıyorum. Nasıl konuşacağımı da bilmiyorum. Hayatımda yaşadığım en zorlu süreç bu. Çünkü yapmadığım bir şey ve benim adıma kopyalanmış bir T.C. kimlik numarası var. Bu T.C. ile bahis sitesi üzerinden kupon yapıyorlar benim için. Yapan kişi hakkında suç duyurusunda bulunduk" ifadelerini kullandı.

Bahis skandalında adı geçen Necip Uysal konuşmakta zorlandı! 'Konuşamıyorum, uyuyamıyorum'

"HAYATIM BOYUNCA BAHİSİN B’SİNİN YANINDAN GEÇMEDİM"

Bu olay yaşandıktan sonra FIFA kokartlı hakem Zorbay Küçük ile iletişime geçtiğini dile getiren tecrübeli futbolcu, "Hayatım boyunca ne bahsin B'sinin yanından geçmişim, telefonuma indirmemişim, hiçbir şeye de üyeliğim yoktur. Zaten birkaç güne netleşecek" şeklinde konuştu.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Bahis soruşturmasında şoke eden MASAK raporu! 50 milyonluk işlem hacmi tespit edildi: O hakemin savunması dikkat çekti
Bahis soruşturmasında adı geçen Necip Uysal adliyede!
ETİKETLER
#Futbol
#beşiktaş
#pfdk
#suç duyurusu
#necip uysal
#Bahis Soruşturması
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.