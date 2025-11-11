Toki başvuru parası geri alma nasıl yapılır? TOKİ 5 bin TL iade yolları

81 ilde yapılacak olan 500 bin sosyal konut için başvurular başladı. Kurada adı çıkmayan vatandaşlar başvuru ücretlerini geri alabilecek.

TOKİ BAŞVURU PARASI GERİ ALMA NASIL YAPILIR?

TOKİ tarafından yapılan sosyal konut projesinde verilen 5 bin TL başvuru ücreti, kurada isminizin çıkmaması durumunda iade edilecek. Başvuru yapanlar kura çekimi sonrasında başvuru yaptıkları bankanın herhangi bir şubesine giderek veya mobil uygulama üzerinden iade talebinde bulunacak. Böylece kurada adınız çıkmaması durumunda paranız iade edilecek.

TOKİ BAŞVURU PARASI GERİ ALINIR MI?

10 Kasım itibarıyla başlayan TOKİ başvurularında ödenecek olan 5 bin TL, kurada adınız çıkmaması durumunda geri iade edilecek. Başvuru yapan vatandaşlar başvuru ödemesi yaptığı bankalara giderek para iadesi alabilecek.

TOKİ BAŞVURU PARA İADESİ NE ZAMAN VERİLECEK?

TOKİ başvurularının tamamlanmasının ardından kura çekimi süreci başlayacak. Projenin kura çekiminin tamamlanmasının ardından anlaşmalı bankalar üzerinden başvuru iadesi yapılacak. Kurada adınız çıkmaz ise yetkili bankalar size para iadesinde bulunacak. Kura çekiminden yaklaşık 1 hafta sona para iadesi yapılacak.