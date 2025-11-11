Menü Kapat
 Sumru Tarhan

Toki başvuru parası geri alma nasıl yapılır? TOKİ 5 bin TL iade yolları

TOKİ sosyal kontu başvuruları başladı. Milyonlarca vatandaş 5 bin TL ödeme yaparak başvuru yapabilirken vatandaşlar kurada adı çıkmaması durumunda başvuru parasını iade alacak.

11.11.2025
11.11.2025
11.11.2025

81 ilde yapılacak olan 500 bin için başvurular başladı. Kurada adı çıkmayan vatandaşlar ücretlerini geri alabilecek.

TOKİ BAŞVURU PARASI GERİ ALMA NASIL YAPILIR?

tarafından yapılan sosyal konut projesinde verilen 5 bin TL başvuru ücreti, kurada isminizin çıkmaması durumunda edilecek. Başvuru yapanlar sonrasında başvuru yaptıkları bankanın herhangi bir şubesine giderek veya mobil uygulama üzerinden iade talebinde bulunacak. Böylece kurada adınız çıkmaması durumunda paranız iade edilecek.

TOKİ BAŞVURU PARASI GERİ ALINIR MI?

10 Kasım itibarıyla başlayan TOKİ başvurularında ödenecek olan 5 bin TL, kurada adınız çıkmaması durumunda geri iade edilecek. Başvuru yapan vatandaşlar başvuru ödemesi yaptığı bankalara giderek para iadesi alabilecek.

TOKİ BAŞVURU PARA İADESİ NE ZAMAN VERİLECEK?

TOKİ başvurularının tamamlanmasının ardından kura çekimi süreci başlayacak. Projenin kura çekiminin tamamlanmasının ardından anlaşmalı bankalar üzerinden başvuru iadesi yapılacak. Kurada adınız çıkmaz ise yetkili bankalar size para iadesinde bulunacak. Kura çekiminden yaklaşık 1 hafta sona para iadesi yapılacak.

ETİKETLER
#başvuru
#toki
#kura çekimi
#iade
#sosyal konut
#Aktüel
