TRT 1 ve TRT Spor yayın akışı! 5 Kasım 2025 bugünkü Şampiyonlar Ligi maçlarının kanalları açıklandı

Şampiyonlar Ligi’nde bu akşam birbirinden önemli karşılaşmalar oynanacak. TRT 1 ve TRT Spor’un 5 Kasım 2025 yayın akışı açıklandı.

TRT 1 YAYIN AKIŞI 5 KASIM 2025

TRT 1’de günün yayın akışı akşam saatlerinde sinema ve spor yayınlarıyla devam edecek. Ana Haber bülteninin ardından “İddiaların Aksine” programı ekranlarda olacak. Saat 20.00’de “Gökdelen” adlı yabancı sinema filmi yayınlanacak. Gecenin ilerleyen saatlerinde ise Şampiyonlar Ligi heyecanı TRT 1 ekranlarına taşınacak.

Maç öncesi hazırlık programı saat 22.00’de başlayacak ve 23.00’te canlı olarak Ajax-Galatasaray karşılaşması ekrana gelecek. UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçının ardından gece 01.00’de “Cennetin Çocukları” filmi yayınlanacak.

TRT 1 yayın akışı 5 Kasım 2025:

19.00 Ana Haber

19.55 İddiaların Aksine

20.00 Gökdelen | Yabancı Sinema

22.00 Maç Önü

23.00 Ajax-Galatasaray (Canlı) | UEFA Şampiyonlar Ligi Grup Maçları

01.00 Cennetin Çocukları

TRT SPOR YAYIN AKIŞI 5 KASIM 2025

TRT Spor, gün boyunca canlı yayınlar ve maç özetleriyle sporseverlere dolu bir yayın akışı sunacak. Akşam saatlerinde “Gündem Futbol” ve “Spor Merkezi” programlarıyla günün gelişmeleri ekrana gelecek. 20.00’den itibaren ise BKT Eurocup basketbol heyecanı yaşanacak. Bahçeşehir Koleji ile Hapoel Jerusalem arasındaki karşılaşma canlı olarak yayınlanacak.

Basketbol mücadelesinin ardından saat 22.00’de “Maç Özel” programı, 23.00 ve 00.00 saatlerinde ise UEFA Şampiyonlar Ligi özetleri izleyicilerle buluşacak. TRT Spor ekranlarında hem futbol hem de basketbolseverler için yoğun bir yayın akışı bulunuyor.

TRT Spor yayın akışı 5 Kasım 2025:

18.00 Gündem Futbol

19.30 Spor Merkezi

20.00 BKT Eurocup Basketbol Karşılaşması Bahçeşehir Koleji - Hapoel Jerusalem

20.50 Spor Bülteni

21.05 BKT Eurocup Basketbol Karşılaşması Bahçeşehir Koleji - Hapoel Jerusalem

22.00 Maç Özel

23.00 UEFA Şampiyonlar Ligi Özetler

23.45 Maç Özel

00.00 UEFA Şampiyonlar Ligi Özetler

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde bu akşam birçok önemli maç oynanacak. Günün erken saatlerinde başlayacak mücadelelerde Karabağ - Chelsea karşılaşması Tabii Spor ekranlarında, Pafos - Villarreal maçı ise Tabii Spor 1’de yayınlanacak.

5 Kasım 2025 Şampiyonlar Ligi yayın programı:

20.45 Karabağ - Chelsea (Tabii Spor)

20.45 Pafos - Villarreal (Tabii Spor 1)

23.00 Ajax – Galatasaray (TRT 1)

23.00 Benfica - Bayer Leverkusen (Tabii Spor 4)

23.00 Club Brugge - Barcelona (Tabii Spor 1)

23.00 Inter - Kairat (Tabii Spor 2)

23.00 Manchester City - Borussia Dortmund (Tabii Spor)

23.00 Olimpik Marsilya - Atalanta (Tabii Spor 5)

23.00 Newcastle United - Athletic Bilbao (Tabii Spor 3)