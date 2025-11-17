Nijerya teknik direktöründen şaşkına çeviren sözler! 'Voodoo büyüsü yaptılar'

2026 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri play-off finalinde Nijerya, Demokratik Kongo ile karşı karşıya geldi. Fas’ın Prens Moulay Hassan Stadyumu’nda oynanan maçın normal süresi 1-1 bitti. Penaltıları Nijerya, 4-3 kaybetti ve Dünya Kupası hayallerine veda etti.

OSİMHEN SAKATLANDI

Normal süresi 1-1 biten maç penaltılara gitti. Penaltıları Nijerya, 4-3 kaybetti ve Dünya Kupası hayallerini noktaladı. Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Victor Osimhen'in ilk yarıda sakatlanıp oyundan çıktığı maç sonrası ortaya atılan bir iddia spor dünyasına damga vurdu.

NİJERYA TEKNİK DİREKTÖRÜNDEN OSİMHEN AÇIKLAMASI

Müsabakanın ardından konuyla ilgili konuşan Nijerya Teknik Direktörü Eric Chelle, "Osimhen devre arasında bacağının arkasında hissettiği rahatsızlık nedeniyle oyundan alındı" ifadelerini kullandı.

KENARDA ARBEDE YAŞANDI

Penaltılar sonrası Demokratik Kongo tur atladı. Nijerya Teknik Direktörü Eric Chelle, Kongo’nun teknik heyetine tepki göstererek tartışma yaşadı. Güvenlik görevlileri ve teknik ekip araya girerek kavganın büyümesini engelledi. Chelle gelişmelerin ardından büyü iddiasında bulundu.

“BÜYÜ YAPTILAR”

Chelle, mücadele sonrası büyü iddiasında bulundu. Chelle, "Penaltılar esnasında Demokratik Kongo yedek kulübesinde birisi voodoo büyüsü yapıyordu. Suya benzer bir şey vardı ve onu serpiyordu. Bu yüzden tepki gösterdim." dedi. Tartışma oluşturan sözler tüm dünyada spor medyasında geniş yer buldu. Kongo cephesinden iddia hakkında henüz açıklama gelmedi.