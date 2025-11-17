Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
17°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız

Nijerya teknik direktöründen şaşkına çeviren sözler! 'Voodoo büyüsü yaptılar'

2026 FİFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri play-off finalinde karşı karşıya gelen Nijerya ve Demokratik Kongo karşılaşması epeyce ses getirdi. Penaltılarda 4-3'lük üstünlükle ayrılan Demokratik Kongo, Dünya Kupası'na gitmeye hak kazandı. Kupaya veda eden Nijerya cephesinin iddiası spor dünyasında büyük yankı uyandırdı. İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Nijerya teknik direktöründen şaşkına çeviren sözler! 'Voodoo büyüsü yaptılar'
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
17.11.2025
saat ikonu 15:11
|
GÜNCELLEME:
17.11.2025
saat ikonu 15:29

2026 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri play-off finalinde Nijerya, Demokratik Kongo ile karşı karşıya geldi. Fas’ın Prens Moulay Hassan Stadyumu’nda oynanan maçın normal süresi 1-1 bitti. Penaltıları Nijerya, 4-3 kaybetti ve Dünya Kupası hayallerine veda etti.

Nijerya teknik direktöründen şaşkına çeviren sözler! 'Voodoo büyüsü yaptılar'

OSİMHEN SAKATLANDI

Normal süresi 1-1 biten maç penaltılara gitti. Penaltıları Nijerya, 4-3 kaybetti ve Dünya Kupası hayallerini noktaladı. Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Victor Osimhen'in ilk yarıda sakatlanıp oyundan çıktığı maç sonrası ortaya atılan bir iddia dünyasına damga vurdu.

Nijerya teknik direktöründen şaşkına çeviren sözler! 'Voodoo büyüsü yaptılar'

NİJERYA TEKNİK DİREKTÖRÜNDEN OSİMHEN AÇIKLAMASI

Müsabakanın ardından konuyla ilgili konuşan Nijerya Teknik Direktörü Eric Chelle, "Osimhen devre arasında bacağının arkasında hissettiği rahatsızlık nedeniyle oyundan alındı" ifadelerini kullandı.

Nijerya teknik direktöründen şaşkına çeviren sözler! 'Voodoo büyüsü yaptılar'

KENARDA ARBEDE YAŞANDI

Penaltılar sonrası Demokratik Kongo tur atladı. Nijerya Teknik Direktörü Eric Chelle, Kongo’nun teknik heyetine tepki göstererek tartışma yaşadı. Güvenlik görevlileri ve teknik ekip araya girerek kavganın büyümesini engelledi. Chelle gelişmelerin ardından büyü iddiasında bulundu.

Nijerya teknik direktöründen şaşkına çeviren sözler! 'Voodoo büyüsü yaptılar'

“BÜYÜ YAPTILAR”

Chelle, mücadele sonrası büyü iddiasında bulundu. Chelle, "Penaltılar esnasında Demokratik Kongo yedek kulübesinde birisi voodoo büyüsü yapıyordu. Suya benzer bir şey vardı ve onu serpiyordu. Bu yüzden tepki gösterdim." dedi. Tartışma oluşturan sözler tüm dünyada spor medyasında geniş yer buldu. Kongo cephesinden iddia hakkında henüz açıklama gelmedi.

Nijerya teknik direktöründen şaşkına çeviren sözler! 'Voodoo büyüsü yaptılar'
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Victor Osimhen Nijerya maçına damga vurdu!
ETİKETLER
#Spor
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.