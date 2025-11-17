Neşeli Günler 'Ziya' karakteri gerçek oldu! Galata Kulesi manzarasında vatandaşları bedava tıraş ediyor!

İstanbul'da kalan son işportacılardan olan 70 yaşındaki Sadık Çelikten'i görenler, Şener Şen'in canlandırdığı Neşeli Günler filmindeki Ziya'yı karşılarında görmüşe dönüyor. Eski usul işportacılık yapan Çelikten, Galata Kulesi manzarasına karşı vatandaşları bedavaya tıraş ediyor, sattığı ürünü beğenenlere ise satıyor.

EMİNÖNÜ'NDE TEZGAH AÇTI

Bu kez Eminönü'nde tezgah açan Çelikten, vatandaşları tıraş ederken sözleriyle çevresindekileri güldürüyor. Daha sonra ise esprili sözleri ile tıraş yaptığı aleti ise uygun fiyata satıyor. Çelikten, çevresinden her zaman olumlu yorumlar aldığını söylüyor.

"ŞENER ŞEN'DEN DE ETKİLENDİM"

13 ülke 80 şehirde bedava tıraş yaptığını ifade eden ve 30 yıldır işportacılık yapan 70 yaşındaki Sadık Çelikten, "Bedava tıraş yaptığım zaman insanlar çok mutlu oluyorlar. Ufak bir tebessüm insanları mutlu ediyor. Ben de insanları mutlu etmek için bu şekilde bedava tıraş yapıyorum. Tıraş yaptığım insanlardan para almıyorum. Ben bu işi yaparken Şener Şen'den de etkilendim. Onun oynadığı bir filimde görmüştüm. Ben ticaret amacıyla değil. İnsanların yüzünü güldürmek amacıyla böyle bir tıraş yapıyorum. Berberler biraz tepki gösteriyor çünkü bir tıraş 400-500 TL altına olmuyor. Ben bedava yaptığım için ufak bir tepki oluyor. Vatandaşlar beni gördüğü zaman çok mutlu oluyor. Herkes çok güzel bir iş yaptığımı söylüyor. Benimle sürekli resim çektiriyorlar" dedi.