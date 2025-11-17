Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
17°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven

Neşeli Günler 'Ziya' karakteri gerçek oldu! Galata Kulesi manzarasında vatandaşları bedava tıraş ediyor!

İstanbul'un son kalan işportacılarından olan 70 yaşındaki Sadık Çekten Neşeli Günler filmindeki Ziya karakterinden ilham alarak müşterilerini Galata Köprüsü manzarasına karşı bedavaya tıraş ediyor. Takım elbisesi, beyaz ayakkabıları, renkli kişiliği ve konuşma tarzıyla çevresindekileri adeta hipnoz eden Çelikten her zaman olumlu yorumlar aldığını söylüyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
17.11.2025
saat ikonu 15:00
|
GÜNCELLEME:
17.11.2025
saat ikonu 15:00

'da kalan son işportacılardan olan 70 yaşındaki Sadık Çelikten'i görenler, 'in canlandırdığı Neşeli Günler filmindeki Ziya'yı karşılarında görmüşe dönüyor. Eski usul işportacılık yapan Çelikten, Galata Kulesi manzarasına karşı vatandaşları bedavaya tıraş ediyor, sattığı ürünü beğenenlere ise satıyor.

Neşeli Günler 'Ziya' karakteri gerçek oldu! Galata Kulesi manzarasında vatandaşları bedava tıraş ediyor!

EMİNÖNÜ'NDE TEZGAH AÇTI

Bu kez 'nde tezgah açan Çelikten, vatandaşları tıraş ederken sözleriyle çevresindekileri güldürüyor. Daha sonra ise esprili sözleri ile tıraş yaptığı aleti ise uygun fiyata satıyor. Çelikten, çevresinden her zaman olumlu yorumlar aldığını söylüyor.

Neşeli Günler 'Ziya' karakteri gerçek oldu! Galata Kulesi manzarasında vatandaşları bedava tıraş ediyor!

"ŞENER ŞEN'DEN DE ETKİLENDİM"

13 ülke 80 şehirde bedava tıraş yaptığını ifade eden ve 30 yıldır işportacılık yapan 70 yaşındaki Sadık Çelikten, "Bedava tıraş yaptığım zaman insanlar çok mutlu oluyorlar. Ufak bir tebessüm insanları mutlu ediyor. Ben de insanları mutlu etmek için bu şekilde bedava tıraş yapıyorum. Tıraş yaptığım insanlardan para almıyorum. Ben bu işi yaparken Şener Şen'den de etkilendim. Onun oynadığı bir filimde görmüştüm. Ben ticaret amacıyla değil. İnsanların yüzünü güldürmek amacıyla böyle bir tıraş yapıyorum. Berberler biraz tepki gösteriyor çünkü bir tıraş 400-500 TL altına olmuyor. Ben bedava yaptığım için ufak bir tepki oluyor. Vatandaşlar beni gördüğü zaman çok mutlu oluyor. Herkes çok güzel bir iş yaptığımı söylüyor. Benimle sürekli resim çektiriyorlar" dedi.

Neşeli Günler 'Ziya' karakteri gerçek oldu! Galata Kulesi manzarasında vatandaşları bedava tıraş ediyor!
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Neşeli Günler filmi gerçek oldu! Eşinin turşu dükkanına rakip oldu sokağın karşısında kendi dükkanını açtı
Gram altın rekor kıracak! İslam Memiş yatırımcıya tarih ve rakam verdi
ETİKETLER
#istanbul
#şener şen
#eminönü
#Sadık Çelikten
#Bedava Tıraş
#İşportacılık
#Neşeli Günler
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.