Yaya geçidinde dehşet: Bisikletli çocuk hayatını kaybetti, sürücü arabasını bırakıp kaçtı

Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi Ali Bozdoğan Bulvarı'nda meydana gelen olayda henüz kimliği tespit edilemeyen sürücünün kullandığı Mercedes marka otomobil, karşısına geçmek isteyen yaya geçinden bisikletiyle bekleyen 12 yaşındaki Miraç Çam'a çarptı.

YAYA OLARAK KAÇTI

Kimliği tespit edilemeyen araç sürücüsü, kazadan sonra yaya olarak kaçarken, kazaya tanık olanlar 112 ekiplerini aradı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri çocuğun hayatını kaybettiğini belirtirken polis kaçan sürücünün yakalanması için çalışması başlattı.