İş yerlerinde 'Büyük Birader' dönemi: Molalarınız saniye saniye izlenecek!

Bilişim sektöründe faaliyet gösteren bir firma, kurumsal şirketlerin, çalışanlarının mola sürelerini daha kolay takip etmeleri için özel bir yazılım geliştirdi.

Geliştirilen modül, çalışanların mola alışkanlıklarına dair detaylı veriler sunuyor. Sistem üzerinden "Hangi personel?", "Hangi mola tipinde bulundu (sigara, lavabo, namaz vb.)?", "Hangi mola noktasını kullandı?" ve "Ne kadar süre mola kullandı?" gibi soruların tamamı anlık olarak izlenebiliyor.

PUANTAJ İLE ENTEGRE ÇALIŞIYOR

Yazılımın öne çıkan özelliği ise yalnızca takip ile sınırlı kalmaması. Sistem, en sık mola kullanan personelleri, en uzun süre mola kullanan çalışanları, mola noktalarını ve mola tiplerini analiz etme yeteneğine sahip.

Üstelik elde edilen veriler puantaj modülüyle entegre çalışarak verimlilik raporlarını otomatik olarak oluşturuyor.

Paylaşılan görselde, sistemin çalışma prensibine dair bir örnek de yer aldı. "Mola Takibi" başlıklı tabloda, farklı personellerin mola detayları listeleniyor. Örnekte bir çalışanın 10:00-10:15 arasında 15 dakikalık "sigara" molası kullandığı, başka birinin ise 10:05-10:10 arasında 5 dakikalık "lavabo" molasına çıktığı görülüyor.

Tabloda ayrıca iki çalışanın "namaz" molası kullandığı ve sürelerinin de sistem tarafından kaydedildiği anlaşılıyor.