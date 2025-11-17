Menü Kapat
TGRT Haber
17°
 Ömer Faruk Dogan

İş yerlerinde 'Büyük Birader' dönemi: Molalarınız saniye saniye izlenecek!

Bir bilişim firması, çalışanların mola sürelerini, tipini (sigara, lavabo) ve yerini anlık takip eden, puantaja entegre bir yazılım geliştirdi.

17.11.2025
17.11.2025
Bilişim sektöründe faaliyet gösteren bir firma, kurumsal şirketlerin, çalışanlarının mola sürelerini daha kolay takip etmeleri için özel bir yazılım geliştirdi.

Geliştirilen modül, çalışanların mola alışkanlıklarına dair detaylı veriler sunuyor. Sistem üzerinden "Hangi personel?", "Hangi mola tipinde bulundu (sigara, lavabo, namaz vb.)?", "Hangi mola noktasını kullandı?" ve "Ne kadar süre mola kullandı?" gibi soruların tamamı anlık olarak izlenebiliyor.

İş yerlerinde 'Büyük Birader' dönemi: Molalarınız saniye saniye izlenecek!

PUANTAJ İLE ENTEGRE ÇALIŞIYOR

Yazılımın öne çıkan özelliği ise yalnızca takip ile sınırlı kalmaması. Sistem, en sık mola kullanan personelleri, en uzun süre mola kullanan çalışanları, mola noktalarını ve mola tiplerini analiz etme yeteneğine sahip.

Üstelik elde edilen veriler puantaj modülüyle entegre çalışarak verimlilik raporlarını otomatik olarak oluşturuyor.

Paylaşılan görselde, sistemin çalışma prensibine dair bir örnek de yer aldı. "Mola Takibi" başlıklı tabloda, farklı personellerin mola detayları listeleniyor. Örnekte bir çalışanın 10:00-10:15 arasında 15 dakikalık "sigara" molası kullandığı, başka birinin ise 10:05-10:10 arasında 5 dakikalık "lavabo" molasına çıktığı görülüyor.

Tabloda ayrıca iki çalışanın "namaz" molası kullandığı ve sürelerinin de sistem tarafından kaydedildiği anlaşılıyor.

