OnePlus 15'in pil performansı dudak uçuklattı: 24 saati aşan ilk telefon

OnePlus 15'in pil performansına ilişkin merak uyandıran kıyaslama sonuçları sonunda ortaya çıktı ve model, PCMark Android Work 3.0 testinde akıllı telefon dünyasında daha önce görülmemiş bir seviyeye ulaştı.

Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcinin sağladığı yüksek verimlilik ile 7 bin 300 mAh kapasiteye sahip silisyum-karbon batarya yapısının birleşimi, amiral gemisi segmentinde şimdiye kadar ölçülen en uzun kullanım süresini getirdi. Dahası PCMark Work 3.0 kapsamında 24 saat eşiğini aşan ilk akıllı telefon olmayı da başardı.

ONEPLUS 15, PİL TESTİNDE REKOR KIRDI

PCMark 3.0 ölçümlerinde OnePlus 15 tam 1.576 dakika, yani 26,2 saat dayanarak önemli bir rekora imza attı. Elde edilen süre, listeyi uzun süredir elinde tutan RedMagic 8 Pro'nun 1.262 dakikalık derecesine kıyasla 314 dakikalık bir üstünlüğe işaret ediyor.

Test prosedüründe ekran kesintisiz açık tutulurken cihaz ardışık iş yükleri arasında geçiş yapıyor. Aralıksız devam eden işlem trafiğine rağmen 24 saatin aşılması, hem silisyum-karbon kimyasının sağladığı yüksek performansı hem de Snapdragon 8 Elite Gen 5 platformunun enerji verimliliğini öne çıkardı.