Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
17°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Teknoloji
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

OnePlus 15'in pil performansı dudak uçuklattı: 24 saati aşan ilk telefon

Silisyum-karbon bataryası ve Snapdragon 8 Elite Gen 5'in verimliliği sayesinde OnePlus 15, PCMark Work 3.0 testinde 26 saati aşarak akıllı telefon dünyasında eşi görülmemiş bir pil performansına imza attı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
17.11.2025
saat ikonu 14:36
|
GÜNCELLEME:
17.11.2025
saat ikonu 14:36

OnePlus 15'in pil performansına ilişkin merak uyandıran kıyaslama sonuçları sonunda ortaya çıktı ve model, PCMark Android Work 3.0 testinde akıllı telefon dünyasında daha önce görülmemiş bir seviyeye ulaştı.

Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcinin sağladığı yüksek verimlilik ile 7 bin 300 mAh kapasiteye sahip silisyum-karbon batarya yapısının birleşimi, amiral gemisi segmentinde şimdiye kadar ölçülen en uzun kullanım süresini getirdi. Dahası PCMark Work 3.0 kapsamında 24 saat eşiğini aşan ilk akıllı telefon olmayı da başardı.

OnePlus 15'in pil performansı dudak uçuklattı: 24 saati aşan ilk telefon

ONEPLUS 15, PİL TESTİNDE REKOR KIRDI

PCMark 3.0 ölçümlerinde OnePlus 15 tam 1.576 dakika, yani 26,2 saat dayanarak önemli bir rekora imza attı. Elde edilen süre, listeyi uzun süredir elinde tutan RedMagic 8 Pro'nun 1.262 dakikalık derecesine kıyasla 314 dakikalık bir üstünlüğe işaret ediyor.

Test prosedüründe ekran kesintisiz açık tutulurken cihaz ardışık iş yükleri arasında geçiş yapıyor. Aralıksız devam eden işlem trafiğine rağmen 24 saatin aşılması, hem silisyum-karbon kimyasının sağladığı yüksek performansı hem de Snapdragon 8 Elite Gen 5 platformunun enerji verimliliğini öne çıkardı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Teknolojinin Günahkar Çocuğu, Yapay Zeka!
Yapay zekâ balonu için sert uyarı: “Bu hikâye gözyaşlarıyla bitebilir”
ETİKETLER
#pil ömrü
#Oneplus 15
#Snapdragon 8 Elite Gen 5
#Pcmark Work 3.0
#Ampiriyal Gemisi
#Teknoloji
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.