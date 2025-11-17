Yan yana filmi hangi filmin uyarlaması? Beklenen film vizyona girdi

Haluk Bilginer ve Feyyaz Yiğit'i buluşturan "Soyut Dışavurumcu Bir Dostluğun Anatomisi Veyahut Yan Yana" vizyona girdi.

YAN YANA FİLMİ HANGİ FİLMİN UYARLAMASI?

Yamaç paraşütü kazası sonucu boynundan aşağısı felç kalan zengin Refik ile yardımcısı olarak işe alınan, geçmişi karışık Ferruh arasındaki dostluğu anlatan "Soyut Dışavurumcu Bir Dostluğun Anatomisi Veyahut Yan Yana" sinemaseverlerle buluştu. Başarılı oyuncu kadrosu ile dikkat çeken film, 2011 Fransız yapımı Can Dostum'un uyarlaması olarak karşımıza çıktı.

YAN YANA FİLMİ HANGİ PLATFORMDA?

2011 yapımı Fransız filmi Intouchables / Can Dostum’dan uyarlanan film, vizyonda gösterime girdi. Şu an için platformlarda yayınlanmayan filmi sinema salonlarında izleyebilirsiniz.

YAN YANA FİLMİ KAÇ DAKİKA?

14 Kasım'da vizyona giren film 143 dakika sürüyor. Binlerce kişi ilk günden filmi izlemeye giderken beğeni topladı.