Yan yana filmi hangi filmin uyarlaması? Beklenen film vizyona girdi

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Haluk Bilginer ve Feyyaz Yiğit'i buluşturan "Soyut Dışavurumcu Bir Dostluğun Anatomisi Veyahut Yan Yana" vizyona girdi.
Yamaç paraşütü kazası sonucu boynundan aşağısı felç kalan zengin Refik ile yardımcısı olarak işe alınan, geçmişi karışık Ferruh arasındaki dostluğu anlatan "Soyut Dışavurumcu Bir Dostluğun Anatomisi Veyahut Yan Yana" sinemaseverlerle buluştu. Başarılı oyuncu kadrosu ile dikkat çeken film, 2011 Fransız yapımı Can Dostum'un uyarlaması olarak karşımıza çıktı.
2011 yapımı Fransız filmi Intouchables / Can Dostum’dan uyarlanan film, vizyonda gösterime girdi. Şu an için platformlarda yayınlanmayan filmi sinema salonlarında izleyebilirsiniz.
14 Kasım'da vizyona giren film 143 dakika sürüyor. Binlerce kişi ilk günden filmi izlemeye giderken beğeni topladı.