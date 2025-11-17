Menü Kapat
Avatar
Editor
 Sumru Tarhan

Yan yana filmi hangi filmin uyarlaması? Beklenen film vizyona girdi

Vizyona giren Yan Yana filmi beğeni toplarken hangi filmin uyarlaması olduğu merak edildi. Feyyaz Yiğit ile Haluk Bilginer'in başrolünde olduğu izleyicisi ile buluştu.

Yan yana filmi hangi filmin uyarlaması? Beklenen film vizyona girdi
Haber Merkezi
17.11.2025
saat ikonu 15:22
17.11.2025
saat ikonu 15:22

ve 'i buluşturan "Soyut Dışavurumcu Bir Dostluğun Anatomisi Veyahut Yan Yana" vizyona girdi.

YAN YANA FİLMİ HANGİ FİLMİN UYARLAMASI?

Yamaç paraşütü kazası sonucu boynundan aşağısı felç kalan zengin Refik ile yardımcısı olarak işe alınan, geçmişi karışık Ferruh arasındaki dostluğu anlatan "Soyut Dışavurumcu Bir Dostluğun Anatomisi Veyahut Yan Yana" sinemaseverlerle buluştu. Başarılı oyuncu kadrosu ile dikkat çeken film, 2011 Fransız yapımı Can Dostum'un uyarlaması olarak karşımıza çıktı.

Yan yana filmi hangi filmin uyarlaması? Beklenen film vizyona girdi

YAN YANA FİLMİ HANGİ PLATFORMDA?

2011 yapımı Fransız filmi Intouchables / Can Dostum’dan uyarlanan film, vizyonda gösterime girdi. Şu an için platformlarda yayınlanmayan filmi sinema salonlarında izleyebilirsiniz.

Yan yana filmi hangi filmin uyarlaması? Beklenen film vizyona girdi

YAN YANA FİLMİ KAÇ DAKİKA?

14 Kasım'da vizyona giren film 143 dakika sürüyor. Binlerce kişi ilk günden filmi izlemeye giderken beğeni topladı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Neşeli Günler filmi gerçek oldu! Eşinin turşu dükkanına rakip oldu sokağın karşısında kendi dükkanını açtı
ETİKETLER
#Feyyaz Yiğit
#haluk bilginer
#Yan Yana
#Soyut Dışavurumcu Bir Dostluğun Anatomisi Veyahut Yan Yana
#Can Dostum
#Intouchables
#Fransız Filmi
#Aktüel
