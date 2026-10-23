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Spor
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Editor
 | Serhat Yıldız
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
23.10.2026
saat ikonu 09:46
|
GÜNCELLEME:
23.10.2026
saat ikonu 09:49

Fenerbahçe'de İsmail Kartal için kritik derbi uyarısı! B planı hazır: Kaybedilirse o gelecek

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Slavia Prag karşısında alınan beraberlik ve oynanan futbol sarı-lacivertli camiada sabırları taşırdı. Tribünlerden yükselen istifa seslerinin ardından gözler tamamen Galatasaray derbisine çevrilirken, yönetim olası bir kriz için B planını şimdiden masaya yatırdı. İşte detaylar...

Avatar
Editor
 Serhat Yıldız
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Fenerbahçe'de İsmail Kartal için kritik derbi uyarısı! B planı hazır: Kaybedilirse o gelecek
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
23.10.2026
saat ikonu 09:46
|
GÜNCELLEME:
23.10.2026
saat ikonu 09:49

'de şampiyonluk yarışını sürdüren ve Avrupa kupalarında hedefe yürümek isteyen 'de, son haftalarda alınan istikrarsız sonuçlar tehlike çanlarının çalmasına neden oldu. Avrupa'da Aston Villa yenilgisinin ardından Slavia Prag'a karşı da evinde 2 puan bırakan sarı-lacivertlilerde teknik direktör hedef tahtasına oturdu.

Fenerbahçe'de İsmail Kartal için kritik derbi uyarısı! B planı hazır: Kaybedilirse o gelecek

TRİBÜNLERDEN 'İSTİFA' SESLERİ YÜKSELDİ

Kadıköy'de oynanan Slavia Prag karşılaşmasının ardından taraftarların büyük hayal kırıklığı yaşadığı görüldü. Sahaya yansıyan futbolun beklentilerin çok altında kalması tribünleri hareketlendirirken, maç sonrasında deneyimli teknik adam İsmail Kartal aleyhine "istifa" tezahüratları yapıldı. Kulislerde; 65 yaşındaki çalıştırıcının özellikle takım içerisindeki bazı yabancı oyuncularla iletişim sorunları yaşadığı ve yönetim cephesinde de kendisine olan desteğin azaldığı iddia ediliyor.

Fenerbahçe'de İsmail Kartal için kritik derbi uyarısı! B planı hazır: Kaybedilirse o gelecek

KARAR ANI: GALATASARAY DERBİSİ

Sarı-lacivertli yönetim, yaşanan bu türbülansın ardından yaklaşan derbisini adeta bir dönüm noktası olarak belirledi. Spor kamuoyuna yansıyan son bilgilere göre; ezeli rakip karşısında alınacak olası bir puan kaybı veya mağlubiyet durumunda İsmail Kartal ile yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Aziz Yıldırım ve yönetim kurulunun, yaşanabilecek olası bir ayrılık senaryosu için şimdiden harekete geçtiği ve B planını devreye sokmaya hazırlandığı ifade ediliyor.

Fenerbahçe'de İsmail Kartal için kritik derbi uyarısı! B planı hazır: Kaybedilirse o gelecek

AKLINDAKİ İSİM NETLEŞTİ: VİNCENZO MONTELLA

Son gelen kulis bilgilerine göre; yönetimin olası bir teknik direktör değişikliğinde ilk adayı şimdiden belirlediği konuşuluyor. Son olarak A Millî Takımı ile yollarını ayıran İtalyan teknik direktör , sarı-lacivertli listenin başında yer alıyor.

Fenerbahçe'de İsmail Kartal için kritik derbi uyarısı! B planı hazır: Kaybedilirse o gelecek

52 yaşındaki başarılı çalıştırıcının Türkiye'yi, Süper Lig'in dinamiklerini ve oyuncu havuzunu yakından tanıması, yönetimin elini güçlendiren en büyük etken olarak görülüyor. Montella'nın hücum futbolunu benimseyen oyun anlayışı ve futbolcularla kurduğu yakın bağın, olası bir operasyonda değerlendirileceği vurgulanıyor.

Fenerbahçe'de İsmail Kartal için kritik derbi uyarısı! B planı hazır: Kaybedilirse o gelecek
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ETİKETLER
#galatasaray
#fenerbahçe
#Futbol
#vincenzo montella
#trendyol süper lig
#ismail kartal
#Spor
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