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Spor
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Editor
 | Serhat Yıldız
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
28.10.2026
saat ikonu 16:18
|
GÜNCELLEME:
28.10.2026
saat ikonu 16:20

Fenerbahçe'de İsmail Kartal sonrası hedef Abdullah Avcı! Tecrübeli teknik direktörün yönetime ne dediği ortaya çıktı

İsmail Kartal ile yollarını ayıran Fenerbahçe’de yeni teknik direktör arayışları hız kazandı. Sarı-lacivertli yönetimin gündemine gelen deneyimli çalıştırıcı Abdullah Avcı ile ilk görüşme gerçekleştirildi. Avcı’nın yönetime verdiği iddialı cevap dikkat çekerken, kulüp kulislerinde ise fikir ayrılıkları yaşanıyor. İşte detaylar...

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Editor
 Serhat Yıldız
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Fenerbahçe'de İsmail Kartal sonrası hedef Abdullah Avcı! Tecrübeli teknik direktörün yönetime ne dediği ortaya çıktı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
28.10.2026
saat ikonu 16:18
|
GÜNCELLEME:
28.10.2026
saat ikonu 16:20

Teknik direktör ’a veda eden yönetimi, yeni sezonda takımı emanet edeceği ismi belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor. Listesindeki adaylarla görüşmelerini tek tek gerçekleştiren sarı-lacivertlilerin ilk duraklarından biri tecrübeli teknik adam oldu.

Fenerbahçe'de İsmail Kartal sonrası hedef Abdullah Avcı! Tecrübeli teknik direktörün yönetime ne dediği ortaya çıktı

YÖNETİME İDDİALI SÖZLER: "TAKIMI AYAĞA KALDIRIRIM"

Yapılan ilk temasta Fenerbahçe’ye yeşil ışık yakan Abdullah Avcı'nın, sarı-lacivertli kurmaylarla yaptığı görüşmede kendine olan güvenini açıkça dile getirdiği öğrenildi. Deneyimli teknik adamın, yönetime "Ben bu takımı ayağa kaldırırım, şampiyon yaparım" diyerek iddialı bir mesaj verdiği belirtildi.

Fenerbahçe'de İsmail Kartal sonrası hedef Abdullah Avcı! Tecrübeli teknik direktörün yönetime ne dediği ortaya çıktı

YÖNETİM KURULUNDA FİKİR AYRILIĞI

Abdullah Avcı’nın göreve hazır olduğu mesajına ve sıcak bakmasına rağmen, Fenerbahçe Yönetim Kurulu'nda deneyimli çalıştırıcıyla ilgili tam bir uzlaşı sağlanamadı. Sarı-lacivertli kurmaylar arasında Avcı’nın ismi üzerinde ciddi fikir ayrılıkları bulunduğu ve yöneticilerin büyük çoğunluğunun bu anlaşmaya olumsuz yaklaştığı ifade ediliyor.

Fenerbahçe'de İsmail Kartal sonrası hedef Abdullah Avcı! Tecrübeli teknik direktörün yönetime ne dediği ortaya çıktı

TRABZONSPOR'DA 3 KUPA KAZANMIŞTI

Son olarak 'u çalıştıran ve 31 Ağustos 2024 tarihinden bu yana herhangi bir takım çalıştırmayan 63 yaşındaki Abdullah Avcı, Karadeniz ekibiyle önemli başarılara imza atmıştı. Avcı, bordo-mavili kulüpteki kariyerinde 1 şampiyonluğu ve 2 Süper Kupa zaferi yaşayarak toplamda 3 kupa kaldırma başarısı göstermişti.

Fenerbahçe'de İsmail Kartal sonrası hedef Abdullah Avcı! Tecrübeli teknik direktörün yönetime ne dediği ortaya çıktı

Fenerbahçe yönetiminin önümüzdeki günlerde teknik direktör konusunda nihai kararını vererek kamuoyuna açıklama yapması bekleniyor.

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#fenerbahçe
#trabzonspor
#Süper Lig
#Futbol
#abdullah avcı
#ismail kartal
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