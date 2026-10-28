Fenerbahçe'de İsmail Kartal sonrası hedef Abdullah Avcı! Tecrübeli teknik direktörün yönetime ne dediği ortaya çıktı

Teknik direktör İsmail Kartal’a veda eden Fenerbahçe yönetimi, yeni sezonda takımı emanet edeceği ismi belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor. Listesindeki adaylarla görüşmelerini tek tek gerçekleştiren sarı-lacivertlilerin ilk duraklarından biri tecrübeli teknik adam Abdullah Avcı oldu.

YÖNETİME İDDİALI SÖZLER: "TAKIMI AYAĞA KALDIRIRIM"

Yapılan ilk temasta Fenerbahçe’ye yeşil ışık yakan Abdullah Avcı'nın, sarı-lacivertli kurmaylarla yaptığı görüşmede kendine olan güvenini açıkça dile getirdiği öğrenildi. Deneyimli teknik adamın, yönetime "Ben bu takımı ayağa kaldırırım, şampiyon yaparım" diyerek iddialı bir mesaj verdiği belirtildi.

YÖNETİM KURULUNDA FİKİR AYRILIĞI

Abdullah Avcı’nın göreve hazır olduğu mesajına ve sıcak bakmasına rağmen, Fenerbahçe Yönetim Kurulu'nda deneyimli çalıştırıcıyla ilgili tam bir uzlaşı sağlanamadı. Sarı-lacivertli kurmaylar arasında Avcı’nın ismi üzerinde ciddi fikir ayrılıkları bulunduğu ve yöneticilerin büyük çoğunluğunun bu anlaşmaya olumsuz yaklaştığı ifade ediliyor.

TRABZONSPOR'DA 3 KUPA KAZANMIŞTI

Son olarak Trabzonspor'u çalıştıran ve 31 Ağustos 2024 tarihinden bu yana herhangi bir takım çalıştırmayan 63 yaşındaki Abdullah Avcı, Karadeniz ekibiyle önemli başarılara imza atmıştı. Avcı, bordo-mavili kulüpteki kariyerinde 1 Süper Lig şampiyonluğu ve 2 Süper Kupa zaferi yaşayarak toplamda 3 kupa kaldırma başarısı göstermişti.

Fenerbahçe yönetiminin önümüzdeki günlerde teknik direktör konusunda nihai kararını vererek kamuoyuna açıklama yapması bekleniyor.