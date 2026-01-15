Menü Kapat
Editor
 Yasin Aşan

Fenerbahçe'de Kante transferinin detayları ortaya çıktı! Sözleşme ve maaşı belli oldu

Devre arası transfer dönemine hızlı bir giriş yaparak kadrosunu Musaba ve Guendouzi ile güçlendiren Fenerbahçe, yılın transferi için geri sayıma geçti. Sarı-lacivertliler, dünyaca ünlü Fransız orta saha N'Golo Kante'yi kadrosuna katmaya çok yaklaşırken transferin perde arkası da ortaya çıktı. İşte sözleşme ve maaş detaylarından Kante'nin yaptığı fedakarlığa kadar transferin ayrıntıları...

Fenerbahçe'de Kante transferinin detayları ortaya çıktı! Sözleşme ve maaşı belli oldu
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
15.01.2026
saat ikonu 10:14
|
GÜNCELLEME:
15.01.2026
saat ikonu 10:14

Geçtiğimiz cumartesi günü Turkcell Süper Kupa finalinde ezeli rakibi Galatasaray'ı 2-0 mağlup ederek şampiyonluğa ulaşan ve 2023 yılından bu yana süren kupa hasretine son veren Fenerbahçe'de devre arası transfer dönemi çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Transfer dönemine hızlı bir giriş yapan sarı-lacivertliler, Anthony Musaba ve Matteo Guendouzi'yi kadrosuna katmıştı. Sarı-lacivertliler, Musaba'dan Samsunspor ve Galatasaray maçlarında faydalanırken Guendouzi de Galatasaray ile oynanan maçta attığı golle galibiyette başrol oynamıştı.

Teknik direktör Domenico Tedesco'nun raporu doğrultusunda transfer harekatını sürdüren Fenerbahçe'de orta saha bölgesine yapılması planlanan bir takviye için daha geri sayıma geçildi.

Fenerbahçe'de Kante transferinin detayları ortaya çıktı! Sözleşme ve maaşı belli oldu

FENERBAHÇE, KANTE TRANSFERİNDE MUTLU SONA YAKIN

Sadettin Saran başkanlığındaki Fenerbahçe yönetimi, Tedesco'nun istekleri doğrultusunda çok sayıda oyuncuyla görüşmelerini sürdürüyor.

Sarı-lacivertlilerde transfer gündeminin sıcak ismi ise dünyaca ünlü Fransız yıldız N'Golo Kante... Fenerbahçe, Kante transferi için tüm imkanlarını seferber ederken transferin olumlu sonuçlanmasının an meselesi olduğu iddia edildi.

Suudi Arabistan Pro Lig ekiplerinden Al Ittihad'da forma giyen Fransız yıldızın transferini bir an önce bitirmek isteyen Fenerbahçe'de Futboldan Sorumlu Yönetici Ertan Torunoğulları direktörü Devin Özek, görüşmeler için Suudi Arabistan'a gitmişti. İkili, transfer temaslarının ardından İstanbul'a döndü.

Fenerbahçe'de Kante transferinin detayları ortaya çıktı! Sözleşme ve maaşı belli oldu

KANTE TRANSFERİNİN PERDE ARKASI ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan gerçekleşmesi halinde Türkiye'de yılın transferi olarak değerlendirilen Kante transferinin perde arkası da ortaya çıktı. Al Ittihad ile sözleşmesi bu yılın haziran ayında sona erecek yıldız oyuncu ile yapılan görüşmelerde önemli mesafe katedildi.

SÖZLEŞME VE MAAŞI BELLİ OLDU

Suudi Arabistan ekibi her ne kadar Kante'nin sözleşmesini uzatmak istese de Fransız yıldız bu teklifi kabul etmeyerek kulüpten ayrılmak istediğini açık bir şekilde dile getirdi.

Fenerbahçe ise Kante'ye 2,5 yıllık sözleşmenin yanı sıra yıllık 8 milyon euro maaş teklif etti. Fransız yıldızın, kulübünde kazandığı yıllık 25 milyon euro'yu bırakarak sarı-lacivertlilerin şartlarını kabul ettiği belirtildi. Böylece Fransız yıldız, tam 17 milyon Euro'luk (yaklaşık 856 milyon TL) ciddi bir indirime gitmiş oldu.

Fenerbahçe'de Kante transferinin detayları ortaya çıktı! Sözleşme ve maaşı belli oldu

BONSERVİS BEDELİ ÖDENMEYECEK

Öte yandan Fenerbahçe'nin Kante transferi için kasasından bonservis bedeli çıkmaması da gündemde. Kante'nin, transferinin gerçekleşmesi için kulübünden yaklaşık 12 milyon euro olan 6 aylık maaş alacağından feragat edeceği ve bu bedelin bonservis olarak sayılarak yıldız ismin sarı-lacivertlilere bedelsiz katılacağı öğrenildi.

2026 DÜNYA KUPASI'NDA YER ALMAK İSTİYOR

Transferin olumlu neticelenmesinde etkili olan bir diğer faktör de 34 yaşındaki futbolcunun Fransa Milli Takımı ile 2026 Dünya Kupası'nda yer almak istemesi oldu. 2018'de bu kupayı kazanan yıldız oyuncunun 2026'da da aynı başarıyı tekrarlamak istediği ifade ediliyor.

Kante'nin, bu sebepten dolayı rekabet seviyesi yüksek, sert ve agresif bir ligde oynamayı tercih ettiği ve Fenerbahçe'nin teklifini kabul ettiği belirtildi.

Fenerbahçe'de Kante transferinin detayları ortaya çıktı! Sözleşme ve maaşı belli oldu

FRANSIZLAR ŞAŞIRDI

Fenerbahçe'nin N'Golo Kante transferini tamamlamaya yakın olması Fransızları da şaşkına çevirmiş durumda.

Paris FC ve Monaco başta olmak üzere bazı Fransız kulüpleri, Kante transferi için resmi girişimlerde bulunmuştu. Fransız gazeteciler, Kante'nin geleceğiyle ilgili "Fransa'ya dönüşüne inanmış ve heyecanlanmıştık. Ancak görünen o ki Fransız oyunculara yönelik en güçlü hamleleri yapan kulüp Fenerbahçe oldu" yorumunu yaptı.

Fenerbahçe'de Kante transferinin detayları ortaya çıktı! Sözleşme ve maaşı belli oldu

BU SEZONKİ PERFORMANSI

N'Golo Kante, 2023-2024 sezonu başında bedelsiz olarak Chelsea'den ayrılarak Al Ittihad'a transfer olmuştu.

Geride kalan 2,5 sezonda 101'i ilk 11'de olmak üzere 103 maçta giyen Kante, bu maçlarda 9 gol atarken 10 da asist yapmayı başardı. Fransız yıldız bu sezon ise tamamı ilk 11'de olmak üzere 22 maçta forma giyerken 1 gol atmayı başardı.

