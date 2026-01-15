İtalyanlar duyurdu! Galatasaray'da transfer operasyonu başladı: 2 yıldız isim geliyor

Trendyol Süper Lig devi Galatasaray’da transfer hareketliliği hız kesmeden devam ediyor.

Ezeli rakibi Fenerbahçe ile oynanan Turkcell Süper Kupa finalinin ardından transferde vites yükselten sarı-kırmızılı yönetim, taraftarları sevindirecek isimleri getirmek için harekete geçti.

LOOKMAN, FRATTESİ, FOFANA...

Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdullah Kavukcu’nun Milano yolculuğuyla başlayan süreçte, masadaki isimlerin sadece Fofana, Lookman ve Frattesi ile sınırlı olmadığı ortaya çıktı.

ORTA SAHAYA SAMBACI DİNAMO

Sarı-kırmızılıların orta saha kurgusu için gündemindeki en ciddi isim, Atalanta forması giyen Ederson. Teknik direktör Okan Buruk’un sistemine uygunluğuyla dikkat çeken 26 yaşındaki Brezilyalı oyuncu için nabız yoklanıyor.

Atalanta'da bu sezon 21 resmi maça çıkan Ederson, çok yönlü oyunuyla "tam aranılan kan" olarak görülüyor. Yönetim, maliyet araştırmasının ardından resmi teklif için harekete geçecek.

İTALYAN BASINI DUYURDU

Hücum hattına yeni takviyeler yapmak isteyen Galatasaray, sürpriz bir hamleyle Udinese’nin yıldızı Keinan Davis’i listeye ekledi. İtalyan basınından Di Marzio’nun duyurduğu gelişmeye göre; Aslan, 1.91’lik boyu ve güçlü fiziğiyle dikkat çeken İngiliz forvet için girişimlere başladı.

BU SEZON İSTATİSTİKLERİ

Serie A’da bu sezon 6 gol atan Davis, teknik direktör Kosta Runjaic’in en güvendiği isimlerin başında yer alıyor. Sarı-kırmızılı yönetim, piyasa değeri 4 milyon euro olan Davis’i uygun bir bedelle bitirmeyi hedefliyor.