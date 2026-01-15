Menü Kapat
 Serhat Yıldız

İtalyanlar duyurdu! Galatasaray'da transfer operasyonu başladı: 2 yıldız isim geliyor

Turkcell Süper Kupa’daki derbi mağlubiyeti sonrası transferde gaza basan Galatasaray, gözünü İtalya'ya dikti. Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, Avrupa’nın dev isimlerini bitirmek için İtalya seferine çıktı. İşte o isimler...

15.01.2026
15.01.2026
Trendyol Süper Lig devi Galatasaray’da transfer hareketliliği hız kesmeden devam ediyor.

İtalyanlar duyurdu! Galatasaray'da transfer operasyonu başladı: 2 yıldız isim geliyor

Ezeli rakibi Fenerbahçe ile oynanan Turkcell Süper Kupa finalinin ardından transferde vites yükselten sarı-kırmızılı yönetim, taraftarları sevindirecek isimleri getirmek için harekete geçti.

İtalyanlar duyurdu! Galatasaray'da transfer operasyonu başladı: 2 yıldız isim geliyor

LOOKMAN, FRATTESİ, FOFANA...

Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdullah Kavukcu’nun Milano yolculuğuyla başlayan süreçte, masadaki isimlerin sadece Fofana, Lookman ve Frattesi ile sınırlı olmadığı ortaya çıktı.

İtalyanlar duyurdu! Galatasaray'da transfer operasyonu başladı: 2 yıldız isim geliyor

ORTA SAHAYA SAMBACI DİNAMO

Sarı-kırmızılıların orta saha kurgusu için gündemindeki en ciddi isim, Atalanta forması giyen Ederson. Teknik direktör Okan Buruk’un sistemine uygunluğuyla dikkat çeken 26 yaşındaki Brezilyalı oyuncu için nabız yoklanıyor.

İtalyanlar duyurdu! Galatasaray'da transfer operasyonu başladı: 2 yıldız isim geliyor

Atalanta'da bu sezon 21 resmi maça çıkan Ederson, çok yönlü oyunuyla "tam aranılan kan" olarak görülüyor. Yönetim, maliyet araştırmasının ardından resmi teklif için harekete geçecek.

İTALYAN BASINI DUYURDU

Hücum hattına yeni takviyeler yapmak isteyen Galatasaray, sürpriz bir hamleyle Udinese’nin yıldızı Keinan Davis’i listeye ekledi. İtalyan basınından Di Marzio’nun duyurduğu gelişmeye göre; Aslan, 1.91’lik boyu ve güçlü fiziğiyle dikkat çeken İngiliz forvet için girişimlere başladı.

İtalyanlar duyurdu! Galatasaray'da transfer operasyonu başladı: 2 yıldız isim geliyor

BU SEZON İSTATİSTİKLERİ

Serie A’da bu sezon 6 gol atan Davis, teknik direktör Kosta Runjaic’in en güvendiği isimlerin başında yer alıyor. Sarı-kırmızılı yönetim, piyasa değeri 4 milyon euro olan Davis’i uygun bir bedelle bitirmeyi hedefliyor.

İtalyanlar duyurdu! Galatasaray'da transfer operasyonu başladı: 2 yıldız isim geliyor
