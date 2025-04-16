Fenerbahçe'de Kim Min-Jae geri dönüyor! Derbi transferini resmen duyurdular

Fenerbahçe'den transferde flaş bir derbi hamlesi geldi. Kim Min-Jae ile yakından ilgilenen Fenerbahçe, derbideki Victor Osimhen etkisinden dolayı savunma ekibine sınıf atlattırmak istiyor. Galatasaray'ın Victor Osimhen ve Mauro Icardi gibi yıldızları karşısında daha iyi bir defansif standart yakalamak isteyen Fenerbahçe, eski futbolcusu Kim Min-Jae'yi transfer listesinin başına yazdı.

Fenerbahçe'nin transfer gündemi Kim Min-Jae ile sürpriz yaşattı. Galatasaray derbilerindeki Mauro Icardi ve Victor Osimhen etkisini düşünen Fenerbahçe yönetimi, an itibarıyla Bayern Münih tarafından gözden çıkarılan eski futbolcusu Kim Min-Jae'yi transfer etmek istiyor. Alman basınının duyurduğu habere göre savunma ekibinin kalitesini daha da yukarı çekmek isteyen Fenerbahçe, Kim Min-Jae için resmen nabız yokluyor.

FENERBAHÇE'DE DERBİ ETKİSİYLE KIM MIN-JAE TRANSFERİ

Fenerbahçe'deki başarılı performansıyla Napoli'ye transfer olan Kim Min-Jae, İtalya Serie A şampiyonluğu yaşadıktan sonra Bayern Münih'in yeni gözdesi olmuştu. Akabinde ise Almanya devine transfer olan ama takımın yaşadığı sıkıntılı süreçlerden olumsuz etkilenen Kim Min-Jae, yeni bir yapılanma tasarlayan Münih yönetimi tarafından gözden çıkarıldı! Süreçten hareketle eski futbolcusunu yakın takibe alan Fenerbahçe, derbi gibi zorlu maçlarda ayağı yere sağlam basacak bir takviye için Kim Min-Jae'yi resmen gündemine aldı. Halihazırda 2028 yazına kadar Bayern Münih ile sözleşmesi bulunan Kim Min-Jae, 2023 yazında 50 milyon Euro bedelle Almanya devine transfer olmuştu. Ayrıca güncel piyasa değeri de 45 milyon Euro olan Güney Koreli savunmacının, Münih tarafından yüksek bir bonservis bedeliyle elden çıkarılması bekleniyor.

FENERBAHÇE'DEN KIM MIN-JAE İÇİN KİRALIK TRANSFER PLANI

Fenerbahçe'nin ilk etapta 30 milyon Euro gibi miktarları ödemesinin zor göründüğü süreç, Kim Min-Jae'nin kiralık olarak transfer edilmesiyle son bulacak gibi duruyor. İlave olarak da kiralık anlaşmasına satın alma opsiyonunu eklemeyi düşünen sarı lacivertli yönetim, Bayern Münih ile sıkı bir transfer pazarlığına hazırlanıyor.

TRANSFER ODAĞINDAKİ KIM MIN-JAE'NİN BAYERN MUNIH PERFORMANSI

Alman deviyle bu sezon 41 maça çıkan Kim Min-Jae, 3483 dakika sahada kalmış ve 3 gollük de katkı sağlamıştı.